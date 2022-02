Perché Mahmood indossa la felpa dei Simpson sul red carpet di Sanremo Sul red carpet inaugurale del Festival Mahmood rinuncia al classico completo per sfoggiare una felpa con cappuccio. Ricordo d’infanzia o capo must have?

Oggi, martedì 1 febbraio 2022, inizia ufficialmente il 72esimo Festival di Sanremo. L'appuntamento è per le ore 20:40 su Rai1, con 12 esibizioni dei big in gara. Ad affiancare il presentatore Amadeus ci sarà Ornella Muti, la prima di cinque co-conduttrici. L'attesa è tanta, sia per le canzoni presentate sia per i look: il palco dell'Ariston è una spettacolare vetrina di stile. Qualche anticipazione l'abbiamo già avuta lunedì sera, con la sfilata degli artisti sul red carpet inaugurale. Tra gli outfit che più hanno colpito l'attenzione c'è sicuramente la felpa di Mahmood, che rinuncia al classico completo per sfoggiare un look oversize con tanto di…felpa con cappuccio. Non una felpa qualsiasi, ma personalizzata con i Simpson: un ricordo d'infanzia? Un cimelio del suo guardaroba personale?

Il primo look di Mahmood a Sanremo

A Sanremo ormai tutto (o quasi) è concesso in fatto di stile: la nuova leva di cantanti in gara sta ‘svecchiando' la gara canora con nuova linfa e nuovi look, sempre più fluidi e di tendenza. Mahmood è il perfetto esempio: nelle sue esibizioni sanremesi, nel 2019 e nel 2021, ha conquistato il pubblico con uno stile ricercato e capi genderless. Quest'anno vuole alzare la posta in gioco e lo dimostra con la primissima apparizione sul red carpet, dove sfoggia un look oversize firmato Balenciaga: gonna-pantalone oversize con le borchie, blazer check e l'originale felpa dei Simpson.

Mahmood in Balenciaga e Blanco in The Attico

Apparentemente potrebbe sembrare un omaggio del cantante alla sua serie preferita, un capo merchandising che magari aveva nell'armadio da chissà quanto tempo. Invece è uno dei capi cult di Balenciaga, direttamente dalle sfilate parigine dello scorso autunno.

felpa Balenciaga

Mahmood sfoggia la felpa (griffata) dei Simpson

Cosa c'entrano i Simpson con l'alta moda? Merito del genio creativo di Demna Gvasalia, visionario direttore creativo della casa di moda. Lo scorso ottobre a Parigi Balenciaga ha riscritto la storia della moda "eliminando" la classica sfilata: al suo posto ha mandato in onda un corto in cui la famiglia più famosa di Springfield realizzava il sogno di indossare abiti couture (ovviamente, Balenciaga). L'impatto è stato dirompente: la scelta di Mahmood, sotto la guida della stylist Susanna Ausoni, dimostra un occhio attento e ricercato, capace di individuare i capi cult di ogni stagione, evitando le scelte "mainstream" e scontate. Per chi volesse imitarlo, la felpa hoodie è in vendita sul sito del brand al prezzo di 750 euro. Se guardate bene, perfino i disegni dei Simpson sulla felpa sono vestiti Balenciaga da capo a piedi!