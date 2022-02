A che ora inizia e finisce Sanremo 2022: gli orari della prima serata del Festival Quando inizia e quando finisce la prima puntata del Festival di Sanremo 2022: ecco la programmazione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2022 si terrà dal 1° al 5 febbraio 2022, in diretta dal Teatro Ariston e in onda su Rai1 in prima serata. Le 5 serate di Sanremo 2022 saranno condotte da Amadeus che sarà affiancato ogni sera da una co-conduttrice differente. Nella prima serata, che si terrà il 1° febbraio, toccherà a Ornella Muti affiancare il conduttore e tra i super ospiti ci sono i Måneskin, straordinari vincitori del Festival di un anno fa, e i Meduza, producer di dimensione internazionale, tra i più ascoltati nel mondo dance. La scaletta prevede l'esibizione della prima metà dei 25 cantanti in gara che saranno votati dalla Sala stampa, che quest’anno è divisa equamente tra carta stampata, tv e radio. È già nota la scaletta completa della prima serata con le esibizioni dei primi cantanti in gara, tra questi Achille Lauro, Dargen D'Amico, Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri e Noemi.

A che ora inizia la prima puntata di Sanremo 2022

La prima puntata del Festival di Sanremo 2022 va in onda martedì 1° febbraio su Rai1 e inizia alle 20.40. La prima puntata del Festival di Sanremo sarà anticipata, come di consueto per tutte le serate, dal PrimaFestival condotto da Ciro Priello, Paola Di Benedetto e Roberta Capua, previsto dalle 20.30 alle 20.40. Tra le incognite della prima serata, la presenza di Fiorello che è considerato una sorta di ‘battitore libero'. Non è chiaro se il mattatore catanese interverrà tutte le sere oppure solo nel corso della prima serata. C'è grande attesa anche su questo.

A che ora finisce la prima serata del Festival di Sanremo 2022

La prima puntata del Festival di Sanremo 2022 finisce da programmazione all'1.30. Sarà una prima puntata molto attesa che vedrà, oltre agli artisti ospiti già citati, anche la presenza di Raoul Bova e Nino Frassica, i protagonisti della prossima stagione di "Don Matteo". Questo è tutto quello che succede nella prima serata del Festival di Sanremo.