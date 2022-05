I look di Laura Pausini per la seconda serata di Eurovision: è una regina di cuori in rosso Durante la seconda semifinale di Eurovision Laura Pausini cambia stile e incanta con abiti bustier, cristalli e gioielli preziosi: ecco chi la veste sul palco.

A cura di Beatrice Manca

Si torna a ballare e a cantare con la seconda serata dell'Eurovision: nella semifinale di martedì si sono sfidati i primi 17 concorrenti, e stasera tocca ai restanti. Grande attesa per Achille Lauro, che rappresenta San Marino, e soprattutto per i conduttori: Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini sono diventati "il trio delle meraviglie" in fatto di ironia e stile. Dopo i tre look rosa Valentino della prima serata, Laura Pausini cambia stile e brilla con abiti da vera principessa e gioielli preziosi.

Chi veste Laura Pausini nella seconda serata dell'Eurovision

Oltre a essere una cantante piena di talento, Laura Pausini è amatissima per la sua simpatia e spontaneità. Sul palco dell'Eurovision rappresenta la musica italiana e i suoi look rifletteranno questo spirito. Per la prima serata si è affidata a Pierpaolo Piccioli, stilista di Valentino, che ha creato per lei tre abiti sontuosi nel colore della sua nuova collezione, PP Pink. Durante la seconda serata invece è una grande signora della moda Made in Italy a vestirla: Alberta Ferretti. I vari cambi d'abito sono curati dal suo stylist, Nicolò Cerioni, che ha selezionato per lei alcuni abiti da sogno Alberta Ferretti.

Laura Pausini in Alberta Ferretti

Laura Pausini con l'abito rosso all'Eurovision

Per la seconda semifinale Laura Pausini sfoggia un abito bustier da vera regina di cuori: corsetto drappeggiato senza spalline e voluminosa sottogonna in tulle rosso fuoco. Una cintura sottile con fibbia scintillante definisce la silhouette e sul décolleté brilla una preziosa collana di diamanti. La conduttrice ha raccolto i capelli, esaltando il make up che punta tutto sul rossetto rosso, en pendant con l'abito.

Mika e Laura Pausini durante le prove della seconda serata di Eurovision

Il secondo abito di Laura Pausini è total black

Dopo il rosso, Laura Pausini passa all'eleganza senza tempo del nero. Sul palco della seconda semifinale dell'Eurovision sorprende con un vestito total black dalla silhouette fasciante (sempre di Alberta Ferretti), con delle maxi ruches al posto delle maniche e un cinturone in tinta con una grossa fibbia d'acciaio centrale. Gli orecchini sono dei pendenti con i cristalli e vengono messi in risalto da un'acconciatura ondulata ed effetto bagnato.

Laura Pausini col mantello di cristalli all'Eurovision

È però il terzo look della serata quello più spettacolare. Per chiudere la seconda semifinale Laura Pausini punta su uno scintillante total white: l'abito pensato per lei da Alberta Ferretti è una sinuosa sirena strapless coperta da una sorta di mantello trasparente tempestato di cristalli con gli orli decorati con frange in tinta. Rossetto rosso fuoco, ombretto marcato e onde tra i capelli completano l'outfit per la chiusura: non resta che mettersi comodi sul divano e lasciarsi stupire dai cambi d'abito della conduttrice!