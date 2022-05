Eurovision, i look della prima serata dei conduttori, degli ospiti e dei cantanti La semifinale dell’Eurovision è partita all’insegna dello stile: dall’eleganza pop di Mika ai costumi da lupo dei Subwoolfer, fino alle vibrazioni anni Settanta di Monika Liu.

A cura di Beatrice Manca

Due ore esatte, diciassette esibizioni e look spettacolari: si può riassumere così la prima serata dell'Eurovision Song Contest. Durante la semifinale si sono esibiti i primi diciassette artisti in gara, tra provocazioni pop e glamour, e super ospiti come Diodato. Spazio alla musica, ma anche alla moda: la conduttrice Laura Pausini ha sfoggiato tre abiti fucsia da vera diva, tra maxispacco e paillettes. Mika e Alessandro Cattelan si sono affidati all'eleganza italiana: colorato uno, rigoroso l'altro. Ecco i look più originali della serata.

I look dei conduttori per la prima serata

Un mix che funziona: Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini sono i conduttori dell'edizione italiana dell'Eurovision. Si sono affidati tutti e tre alla maestria italiana nella scelta degli abiti da indossare. Alessandro Cattelan ha scelto un completo Giorgio Armani scuro con collo alla coreana, mentre Mika ha sfoggiato due outfit Valentino: nero classico il primo completo, celeste etereo il secondo. Ai piedi? Le sue adorate sneakers!

Alessandro Cattelan in Giorgio Armani, Laura Pausini e Mika in Valentino

I look dei cantanti alla semifinale dell'Eurovision

Durante la prima serata si sono esibiti diciassette tra gli artisti in gara (di cui sono passati solo dieci). Si comincia con l'energia di Ronela Hajati, che si è scatenata in un body scintillante con strascico e coda altissima. Tra i più apprezzati dal pubblico i lettoni Citi Zeni, che con i loro look monocromo hanno reso omaggio al tricolore italiano.

I Citi Zeni rappresentano la Lettonia

Completo monocromo anche per le danesi Reddi, una in verde e una in arancio ruggine. Tra i pochi abiti couture c'è quello dell'olandese S10, che sceglie un look total black firmato Viktor&Rolf.

S10 in Viktor&Rolf

Premio all'eleganza per la lituana Monika Liu, che ha rubato la scena con un caschetto nero e un abito scivolato con scollo all'americana, scintillante e sensuale con le sue vibes anni Settanta.

Monika Liu con l’abito scintillante

Tra i più attesi sicuramente gli ucraini Kalush, che si sono esibiti con gli abiti tipici del loro paese: hanno portato sul palco energia, frange e colore tra gilet ricamati e l'inconfondibile cappellino da pescatore rosa fragola. Anche i moldavi Zdob şi Zdub & Advahov Brothers si sono esibiti con costumi tradizionali e colorati.

la Kalush Orchestra con i costumi tipici ucraini

Grande successo anche per i Subwoolfer, i cantanti norvegesi mascherati da lupi gialli con gli occhiali da sole: i loro look ricordano l'estetica dei Blues Brothers, ma in chiave ironica.

I Subwoolfer

Anche se per la loro esibizione ufficiale c'è da aspettare sabato, Mahmood e Blanco sono saliti sul palco con look come gemelli diversi. Nessuna sorpresa (sono i look delle prove) ma tanto stile: nero Prada per Mahmood, rigoroso con un trench in pelle, bianco Valentino per Blanco, che brilla con la maglia trasparente di haute couture.

Mahmood in Prada e Blanco in Valentino

Cambio d'abito anche per loro: il secondo look è scintillante per Blanco, sempre Valentino, mentre Mahmood ha sfoggiato una casacca con bermuda abbinati.

Mahmood e Blanco all’Eurovision

Tra gli ospiti più attesi della prima serata c'era Diodato, che ha cantato Fai Rumore accompagnato da un gruppo di ballerini: con il completo bordeaux e la casacca scintillante ha fatto commuovere il pubblico.

Diodato all’Eurovision

Grande attesa per giovedì, quando la gara (di stile) dell'Eurovision proseguirà con la seconda semifinale.