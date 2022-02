Achille Lauro ha vinto Una Voce per San Marino di un solo punto Achille Lauro ha vinto Una Voce per San Marino, il concorso indetto dal piccolo Stato per scegliere il suo candidato all’Eurovision Song Contest 2022. Il trionfo con un solo punto in più rispetto agli avversari, come testimonia la classifica ufficiale.

A cura di Elisabetta Murina

Achille Lauro rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2022. Una possibilità conquistata grazie alla vittoria al concorso Una voce per San Marino, indetto dalla piccola Repubblica per decretare il nome dell'artista che li rappresenterà alla manifestazione.. La finale si è svolta sabato 19 febbraio e oggi, il 24, sono stati resi noti i punteggi della giuria: il cantante di Domenica ha conquistato la vittoria, e la sfida con Blanco e Mahmood, solamente di un punto rispetto al secondo classificato.

La vittoria per un punto a Una Voce per San Marino

La società organizzatrice del concorso ha pubblicato oggi, 24 febbraio, la classifica della serata finale di Una Voce per San Marino, che si è tenuta il 19 febbraio e in cui 17 artisti si sono contesi la vittoria sfidandosi sul palco. Ogni membro della giuria ha espresso la sua preferenza attribuendo ai candidati un punteggio da 1 a 10. Il notaio ha ora verbalizzato le votazioni e resto noto la graduatoria finale a verbale, alla presenza di un rappresentante della San Marino RTV. Achille Lauro ha vinto con 41 punti, uno solo in più rispetto al secondo classificato, Burak Yeter e Alessandro, che si è fermato invece a 40. Una vittoria, dunque, per il rotto della cuffia.

Achille Lauro rappresenta San Marino all'Eurovision

Dal 2008, anche la Repubblica di San Marino può partecipare all'Eurovision con un proprio candidato, scelto quest'anno attraverso il concorso Una Voce per San Marino. E per Achille Lauro, così come per molti altri artisti esclusi o reduci dal Festival di Sanremo, questa strada è in un certo senso un piano di riserva per approdare a una manifestazione così importante, soprattutto perché per partecipare non c'è nessun vincolo di cittadinanza o di lingua. Il cantante di Domenica (il titolo del brano portato in gara all'Ariston) si è aggiudicato la vittoria sabato 19 febbraio, battendo di un solo punto gli altri artisti e conquistando il diritto di gareggiare contro Blanco e Mahmood, vincitori del Festival di Sanremo e simbolo dell'Italia alla manifestazione.