Perché Achille Lauro potrebbe sfidare Mahmood e Blanco all’Eurovision partecipando per San Marino Achille Lauro si è candidato a rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest. Se dovesse vincere la selezione, dovrà contendersi la vittoria con Blanco e Mahmood, simbolo dell’Italia al festival.

A cura di Elisabetta Murina

Se Blanco e Mahmood con la loro vittoria a Sanremo 2022 si sono aggiudicati il diritto di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, la partita per la Repubblica di San Marino è ancora aperta. Dal 2008 anche il piccolo Stato può portare all'evento un suo candidato, scelto attraverso il concorso Una voce per San Marino. E quest'anno, tra i candidati arrivati in finale c'è anche Achille Lauro, che potrebbe così tornare a competere con il duo che ha trionfato all'Ariston.

Achille Lauro candidato per San Marino, perché può farlo

La competizione per rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest si terrà sabato 19 febbraio. E per Achille Lauro, così come per molti altri artisti esclusi o reduci dal Festival di Sanremo, questa strada è in un certo senso un piano di riserva per approdare a una manifestazione così importante, soprattutto perché per partecipare non c'è nessun vincolo di cittadinanza o di lingua.

Il ministro del Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati, in un'intervista rilasciata a Open Online, racconta che la candidatura del cantante di Domenica (titolo del brano portato a Sanremo 2022) è arrivata ancora prima del Festival, insieme a tantissime altre, alcune anche fuori tempo massimo: "Siccome tutti i Paesi del mondo se la giocano alla pari, abbiamo deciso di dare la possibilità a chiunque nel mondo di rappresentare il nostro piccolo Stato. Achille Lauro ha inviato la candidatura ancora prima di Sanremo".

Gli altri Big in finale a Una Voce per San Marino

Come Achille Lauro, sono molti gli artisti che hanno pensato di presentare il loro nome (e il loro brano) al concorso indetto da San Marino. Tra coloro che sono arrivati alla fase finale, ci sono anche Francesco Monte, che nel 2021 non era riuscito ad accedere a Sanremo Giovani e che ha recentemente sollevato una polemica per la presenza di Ana Mena al Festival, Valerio Scanu, vincitore della kermesse italiana nel 2010, Ivana Spagna, che conta oltre 10milioni di dischi venduti. E poi ancora Blind, ex concorrente di X Factor 2020, Matteo Faustini, tra le nuove proposte di Sanremo 2020, e Tony Cicco, batterista che si esibirà insieme alla band romana Deshedus e con Alberto Fortis;