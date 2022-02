Francesco Monte escluso da Sanremo ci riprova, affossa Ana Mena e tenta l’Eurovision La partecipazione della cantante spagnola aveva scatenato un prurito incontenibile da parte di Monte, escluso da Sanremo Giovani. Ironia del caso, l’ex tronista ci riprova come rappresentante di San Marino all’Eurovision 2022.

A cura di Giulia Turco

Francesco Monte ci riprova. Dopo l’esclusione da Sanremo Giovani 2021, il cantante, ex naufrago dell'Isola dei Famosi e tronista di Uomini e Donne, aveva riversato la sua insofferenza sulla partecipazione di Ana Mena al Festival, considerandola ingiusta in virtù della nazionalità spagnola dell’artista. Della serie, perché io no e lei sì? Monte tuttavia non si dà per vinto e ci riprova con il Festival di San Marino cha dà al vincitore la possibilità di rappresentare il piccolo stato all’Eurovision 2022.

Francesco Monte è in finale al Festival di San Marino

Tra i Big finalisti di Una voce per San Marino compare anche Francesco Monte, oltre ad Achille Lauro, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Blind di X Factor 20220, tra i tanti. La finale del Festival andrà in onda sabato 19 febbraio e sarà possibile seguirla dalle 20:30 su San Marino RTV. Il vincitore avrà accesso all'ambito Eurovision Song Contest che si terrà il prossimo maggio a 2022. A rappresentare l'Italia ci saranno Blanco e Mahmood che porteranno sul palco Brividi, canzone vincitrice di Sanremo 2022. A Monte non resta che sperare l'accesso tramite il Festival di San Marino.

Le critiche di Francesco Monte ad Ana Mena

La partecipazione della cantante spagnola aveva scatenato un prurito incontenibile da parte di Monte che su Instagram aveva sbottato: “Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani?”. Una polemica messa a tacere dallo stesso Amadeus, il quale ha chiarito che la partecipazione da parte di un artista straniero non solo non viola il regolamento della kermesse perché il brano è in italiano, ma è già accaduto in passato, ad esempio con Lola Ponce nel 2020 o Stevie Wonder in coppia con Gabriella Ferri nel lontano 1969. Eppure Monte, non contento, durante il Festival aveva aperto un sondaggio su Instagram chiedendo ai suoi follower se fosse meglio la sua canzone o quella di Ana Mena. Perdendo tragicamente. Oltre al danno anche la beffa.