Ana Mena e il tweet durante Una voce per San Marino con Francesco Monte: “Non era riferito a lui” Ana Mena a Verissimo ha chiarito che quel tweet pubblicato lo scorso sabato non si riferiva all’esibizione di Francesco Monte a Una Voce Per San Marino, poi ha rivelato il motivo del suo silenzio dopo le polemiche.

A cura di Gaia Martino

Ana Mena, ospite oggi a Verissimo, ha aperto la parentesi Francesco Monte ed ha chiarito che quel tweet pubblicato mentre l'ex tronista si esibiva a Una voce per San Marino non era riferito a lui. La cantante spagnola è stata al centro di una polemica per via della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, è stata presa di mira dal cantante che ha ritenuto fosse poco corretta la sua partecipazione essendo un'artista straniera. Dopo diverse accuse, mai replicate dalla diretta interessata, sembrava fosse arrivato il momento della ‘vendetta' lo scorso sabato. Il caso ha però voluto che mentre Francesco Monte si esibiva sul palco di Una voce per San Marino, Ana Mena guardasse un video divertente, commentandolo con ‘Ahaha, Sto volando‘ su Twitter. Il riferimento sembrava ovvio, ma così non è stato.

Le parole di Ana Mena a Verissimo

Ana Mena, riguardo la polemica di Francesco Monte sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 e il conseguente tweet pubblicato lo scorso sabato, ha chiarito:

Io non l'ho visto Una voce per San Marino, c'è stata confusione. Stavo ridendo d'altro. Ero appena atterrata a Madrid e mentre guardavo Tik Tok ho trovato un video divertente di un prete che ballava la mia canzone. Per questo motivo ho postato quel tweet, una coincidenza assurda. Non ridevo di lui, hanno tutti capito male.

Quel tweet ‘Ahahah sto volando‘ pubblicato non era riferito all'esibizione del cantante a Una voce per San Marino. La spagnola ha spiegato di non voler entrare in queste situazioni e per questo motivo non è mai intervenuta.

Perché Ana Mena ha scelto il silenzio

Riguardo la polemica, Ana Mena non si è mai esposta, nonostante fosse stata chiamata in causa più volte. A parlare per lei, prima di Sanremo 2022, fu Amadeus. A Verissimo la cantante spagnola oggi ha spiegato il motivo del suo silenzio: