Sanremo 2022, Amadeus sulle critiche di Francesco Monte: “Stranieri tra i Big? Non è il primo caso” Amadeus a Sanremo Giovani ha replicato indirettamente alle critiche di Francesco Monte arrivate in seguito la decisione di inserire tra i Big la cantante spagnola Ana Mena.

A cura di Gaia Martino

La prossima edizione del Festival di Sanremo in programma dal 1 al 5 febbraio 2022 vedrà la partecipazione tra i Big di Ana Mena, la cantante spagnola nota in Italia per le collaborazioni con Fred De Palma e Rocco Hunt. La scelta dell'interprete straniera ha fatto storcere il naso a Francesco Monte che su Instagram, subito dopo l'annuncio degli artisti in gara, ha espresso tutto il suo disappunto. Ieri sera, in occasione della serata Sanremo Giovani, Amadeus ha presentato i prossimi protagonisti della kermesse ed una volta chiamata la spagnola sul palco, ha replicato indirettamente all'ex tronista di Uomini e Donne.

La replica di Amadeus

Nel presentare Ana Mena durante Sanremo Giovani, ieri sera in prima serata su Rai Uno, il conduttore e direttore artistico del Festival ha risposto indirettamente alla critica di Francesco Monte. Una volta chiamata l'artista spagnola sul palco, ha aperto una piccola parentesi per ricordare al pubblico che non è la prima volta che l'Ariston ospita tra i Big cantanti stranieri.

Canta in italiano. Non è il primo caso, in passato Luis Miguel nel '85, Lola Ponce vinse nel 2008. Siamo contenti che una cantante spagnola di successo omaggi la musica italiana, ovviamente a Sanremo con una canzone italiana.

La critica di Francesco Monte contro la Rai e Sanremo

L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago de l'Isola dei Famosi dopo l'annuncio dei Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2022 si è scagliato duramente contro la kermesse e la Rai, criticando la scelta di selezionare artisti stranieri. Il commento di Francesco Monte ad un post de IlMenestrello fu:

Leggi anche I nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2022 e le canzoni dei Big

Ma cosa ci sta? Siete Seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento

L'emozione di Ana Mena

Ana Mena al Teatro del Casinò di Sanremo, dopo esser stata presentata da Amadeus, ha ringraziato la kermesse per l'opportunità concessa. Il Festival era un sogno sin da quando era piccola che finalmente si è realizzato. Non ha commentato le critiche, ha preferito condividere con il pubblico la sua emozione: