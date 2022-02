Ana Mena durante l’esibizione di Francesco Monte a Una voce per San Marino: “Sto volando” Ana Mena commenta l’esibizione di Francesco Monte a Una voce per San Marino su Twitter: grosse risate per la cantante spagnola, criticata dall’ex tronista quando fu annunciata tra i Big di Sanremo 2022.

A cura di Gaia Martino

Anche Ana Mena questa sera segue Una voce per San Marino, il Festival che dà l'opportunità al vincitore di accedere all'Eurovision Song Contest 2022. Tra i cantanti in gara che sognano il pass per l'evento anche Francesco Monte che, durante Sanremo 2022, criticò la scelta di far esibire tra i Big la cantante spagnola, la stessa che ora su Twitter ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro. Durante l'esibizione dell'artista che ha cantato ‘Mi ricordo di te (ADRENALINA)‘, Ana Mena ha aggiornato il suo profilo social con grosse risate.

Il commento di Ana Mena all'esibizione di Francesco Monte

Ana Mena durante l'esibizione di Francesco Monte a Una voce per San Marino ha aggiornato il suo profilo Twitter scrivendo: "Sto volando" accompagnato da grosse risate. Il tweet non è passato inosservato e sembra chiaro agli utenti social che sia diretto all'ex tronista di Uomini e Donne, protagonista delle polemiche contro la partecipazione della cantante spagnola a Sanremo 2022.

Le critiche di Francesco Monte contro Ana Mena

Dopo aver conosciuto i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022, Francesco Monte ha sbottato esprimendo il suo disappunto sulla partecipazione di Ana Mena, cantante spagnola. "Ma cosa ci sta? Siete Seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento" aveva scritto su Instagram, obiezione che non è passata inosservata neanche ad Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival che replicò spiegando che non era la prima artista straniera a partecipare. Ana Mena non si era mai espressa al riguardo, sembra chiaro che abbia aspettato il momento giusto per farlo, commentando la partecipazione di Monte a Una voce per San Marino.