Una voce per San Marino, dove vedere il Festival che dà accesso all’Eurovision Questa sera alle 21:00 va in onda da San Marino la finalissima del Festival che sarà accesso all’Eurovision 2022. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su San Marino Rtv, canale 831 del digitale terrestre, 520 di Sky e 93 di Tv Sat e in streaming sul sito di San Marino Rtv.

A cura di Giulia Turco

Sta per iniziare la finale di Una voce per San Marino. Il Festival del Titano darà l’opportunità al vincitore di accedere all’Eurovision Song Contest, la competizione europea che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022. Questa sera a partire dalle 21 i Big finalisti si esibiranno sul palco. Tra loro ci sono Achille Lauro, Valerio Scanu, Francesco Monte, Ivana Spagna. Il primo classificato sfiderà Blanco e Mahmood vincitori del Festival di Sanremo che gareggiano all’Eurovision per l’Italia. Ecco dove seguire l’evento e cosa prevede il regolamento del festival.

Come seguire la finale in tv e in streaming

La finalissima di Una voce per San Marino si svolgerà presso il Teatro Nuovo di Dogana e sarà possibile seguirla in diretta sabato 19 febbraio a partire dalle ore 21:00 su San Marino Rtv, canale 831 del digitale terrestre, 520 di Sky e 93 di Tv Sat. La diretta sarà disponibile in streaming sul sito di San Marino Rtv.

Chi sono i Big in finale

Il regolamento del festival di San Marino non prevede vincoli di nazionalità per gli artisti che partecipano né di lingua per i brani in gara. Quest’anno infatti con corrono diversi artisti italiani, che dopo il Festival di Sanremo tentano l’accesso all’ambito Eurovision, in rappresentanza dello stato indipendente. Achille Lauro, che a Sanremo ha cantato Domenica, a San Marino presenta il brano inedito Stripper. Ci sarà anche Valerio Scanu e Francesco Monte che in un’intervista a Fanpage durante le prove ha raccontato la sua voglia di rivalsa nel mondo della musica. In gara anche Ivana Spagna, con un gruppo di ballerini pronti a far tremare il palco. Il giovane rapper Blind invece non potrà essere sl palco, per motivi di salute. Ecco chi sono tutti i Big italiani in gara: