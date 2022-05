Laura Pausini, l’Eurovision 2022 inizia in rosa con zeppe e paillettes: le prove generali in total pink Ieri sera si sono tenute le prove generali dell’Eurovision 2022 e ad attirare le attenzioni dei media è stata la conduttrice Laura Pausini. La sua esperienza sul palco torinese è cominciata in total pink con dei look scintillanti, vitaminici e glamour: ecco chi l’ha vestita.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissime ore all'inizio dell'Eurovision Song Contest 2022, questa sera andrà in onda la prima semifinale in diretta da Torino e tutto sembra essere pronto per rendere l'evento unico e speciale. Ieri sera si sono tenute le prove generali e sono stati moltissimi gli artisti che hanno presentato in anteprima la loro performance, primi tra tutti Mahmood e Blanco, che sul palco sono apparsi meravigliosi in black&white. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la presentatrice Laura Pausini che, dopo aver spopolato in fucsia nel promo, è tornata a puntare sul rosa: ecco tutti i dettagli dei look total pink scintillanti e vitaminici che ha sfoggiato alle prove.

Chi ha firmato i look fucsia di Laura Pausini

Come è cominciato l'Eurovision 2022 di Laura Pausini? In total pink, come dimostrano le foto delle prove generali che si sono tenute ieri a Torino. La prima apparizione pubblica ufficiale è stata quella per il photocall, in occasione della quale la cantante ha scelto un completo mannish custome made di Valentino. Si tratta di un modello fucsia con i pantaloni palazzo a vita alta e il blazer doppio petto in tinta, i due capi fanno parte della collezione monocromatica in total pink presentata da Pierpaolo Piccioli per l'Autunno/Inverno 2022-23. Per le prove vere e proprie, invece, ha scelto due diversi maxi dress ma entrambi rosa e firmati sempre da Valentino. Il primo ha lo scollo a barca e la gonna ampia, il secondo è ricoperto di paillettes fucsia, ha un maxi spacco laterale, un profondo scollo a V e delle maniche maxi che sembrano essere un mantello.

Laura Pausini in custom made Valentino

Laura Pausini, make-up e accessori sono coordinati agli abiti

A completare il tutto non potevano mancare gli accessori in tinta, che hanno reso ancora più glamour gli outfit full colour scelti per le prove generali dell'evento. Make-up con ombretto total pink e rossetto rosa, décolleté con zeppe e plateau, guanti al gomito e collant coprenti fucsia: Laura Pausini sembrava essere uscita dal mondo di Barbie sul palco dell'Eurovision. Del resto, il trend dei look tutti rosa sta letteralmente spopolando da qualche tempo a questa parte e a dimostrarlo è stata proprio la sfilata di Valentino di qualche mese fa. Dopo aver osato tra paillettes e tacchi altissimi, cosa sfoggerà la Pausini per il debutto nei panni di conduttrice dell'evento internazionale? L'unica cosa certa al momento è che vestirà Valentino e che a curare le sue scelte di stile sarà lo stylist più amato dalle celebrities Nick Cerioni.