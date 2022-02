Chiara Ferragni come Tananai: la giacca di cristalli è la stessa del cantante più amato di Sanremo Cosa hanno in comune Chiara Ferragni e Tananai? Hanno indossato la stessa giacca tempestata di cristalli. A New York, infatti, l’influencer ha sfoggiato il capo scintillante che era già stato proposto all’Ariston dal cantante rivelazione del Festival di Sanremo 2022.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è a New York, ha lasciato Fedez a casa con i piccoli Leone e Vittoria per partecipare alla Fashion Week e sui social documenta ogni momento del suo viaggio professionale. Da quando è sbarcata in America ha visitato uno dei luoghi più spettacolari della Grande Mela, il cosiddetto "ponte sul cielo", ha cenato in uno dei pub tipici (con tanto di look logato) e ha sfidato il freddo con un maglioncino crop che ha lasciato l'ombelico in vista. È stato però nelle ultime ore che ha sorpreso tutti con un capo davvero unico: una giacca gioiello tempestata di cristalli. Dove l'abbiamo già vista? All'ultimo Festival di Sanremo, dove era stata indossata dal cantante-rivelazione Tananai.

Il look scintillante di Chiara Ferragni

Tananai ha conquistato tutti con ironia e con stile a Sanremo 2022 e, nonostante si sia classificato all'ultimo posto, si è preso la sua rivincita e oggi non può che essere definito la vera rivelazione del Festival. Non sorprende, dunque, che Chiara Ferragni abbia preso ispirazione da lui per uno dei suoi look newyorkesi.

Chiara Ferragni col blazer di Swarovski

Inizialmente aveva mostrato solo il dettaglio gioiello nascosto tra i mini chignon, nelle ultime ore ha poi condiviso le foto del total outfit, facendo sognare coloro che hanno seguito tutte le serate sanremesi. Il motivo? La Ferragni ha sfoggiato la stessa giacca di cristalli che Tananai aveva sul palco dell'Ariston durante l'esibizione con Rosa Chemical sulle note di A far l'amore comincia tu. Il dettaglio originale? Mentre Chiara a New York postava le prime foto dell'outfit scintillante, Fedez a Milano era alle prese con un'intervista a Tananai per il podcast Muschio Selvaggio.

Tananai a Sanremo con la giacca di cristalli

La giacca è realizzata con 30mila cristalli

A firmare la giacca di Chiara Ferragni è stato Nick Cerioni, lo stylist di Achille Lauro, Maneskin, Orietta Berti e che all'ultimo Festival di Sanremo ha vestito anche Tananai, cantante che sul palco ha indossato in anteprima anche alcuni pezzi della sua collezione chiamata The Nick. Trattandosi di un Prototipe Blazer 0.0 (ovvero di un pezzo che non è ancora in vendita), Cerioni è rimasto non poco sorpreso dalla scelta di stile della fashion influencer, non potendo fare a meno di condividere sui social le sue foto con tanto di didascalia "I can't believe it". La giacca è un vero e proprio gioiello: oltre a essere completamente made in Italy, è anche impreziosita da 30.000 cristalli Swarovski applicati a mano. Riuscirà a diventare il nuovo oggetto del desiderio delle star?