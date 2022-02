Chiara Ferragni a New York cammina a più di 300 metri nel vuoto Chiara Ferragni è tornata a New York per la Fashion Week dopo due anni di assenza ma non ci sono solo le sfilate. Scopriamo quali sono le attrazioni che ha visitato.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni sull’osservatorio più alto dell’emisfero occidentale

Chiara Ferragni è a New York per le sfilate della Fashion Week. Nonostante il grande freddo, la nota influencer approfitta di wuesti giorni newyorkesi per girare la città con i suoi outfit audaci dopo due anni di assenza dalla Grande Mela. Dall'osservatorio più alto del mondo all'edificio diventato famoso per i numerosi suicidi, scopriamo quali sono le attrazione visitate da Chiara Ferragni a New York.

Chiara Ferragni a New York per le sfilate visita le principali attrazioni della città

The Edge, il rooftop più bello di New York

The Edge di New York è l'osservatorio esterno più alto dell'emisfero occidentale, definito come "un ponte sul cielo". Chiara Ferragni ha visitato di recente la vertiginosa attrazione che è caratterizzata da una pavimentazione in vetro trasparente al 100° piano di un grattacielo di West Side Manhattan che consente di ammirare tutta la città sotto in movimento.

Chiara Ferragni sul pavimento trasparente di The Edge a New York

Con una vista a 360° su New York, The Edge dà la sensazione di fluttuare sulla città. È sicuramente una delle attrazioni più visitate oggi nella Grande Mela e sicuramente tra le più spettacolari al mondo. L'iconico rooftop si trova a 335 metri di altezza su Hudson Yards e grazie al suo design unico sta riscuotendo un successo planetario.

Leggi anche Chiara Ferragni con micro gonna e under boob: a New York sancisce il ritorno della vita bassa

Chiara Ferragni ammira la vista panoramica da The Edge su New York

Vessel, la nuova attrazione panoramica di New York

Chiara Ferragni ha condiviso un selfie con alle spalle una grande struttura a nido d'ape di color ruggine. L'incredibile edificio si Chiama Vessel ed è la nuova attrazione panoramica di New York.

Chiara Ferragni visita Vessel a New York

Progettata dallo studio del designer britannico Thomas Heatherwick, l'iconica struttura è composta da 154 scale che si incontrano su 80 piattaforme e che creano un effetto vorticoso incredibile. L'iconica attrazione rappresenta il cuore dello sviluppo di Hudson Yards, il nuovo distretto di Manhattan a New York.

La vista panoramica dalla cima di Vessel a New York

L'iconica Vessel di New York è stata pensata come opera d'arte interattiva che offre nuove prospettive sulla città. Purtroppo l'attrazione è diventata famosa anche per una serie di tragici episodi che hanno reso Vessel il luogo di numerosi suicidi e hanno costretto a chiudere l'edificio per lungo tempo.