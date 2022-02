Tananai conquista tutti con stile e ironia: t-shirt personalizzate e sneakers sotto al completo I look di Tananai riflettono la sua natura originale: ironici ma con un mood rilassato, di chi non si prende troppo sul serio e non deve sforzarsi per piacere.

A cura di Beatrice Manca

I riccioli ribelli, l'ironia dissacrante, lo stile rilassato che passa dalle t-shirt al completo senza mai togliere le scarpe ginnastica: Tananai è la vera rivelazione di Sanremo 2022. Il suo brano Sesso Occasionale si è classificato ultimo a Sanremo, ma lui ha fatto spallucce e anzi ha reagito con un'ironia tale da conquistare legioni di fan sui social. Il suo stile – come la sua musica – è originale ma sempre effortless: fuori dal palco sfoggia felpe e jeans skinny che riportano ai giorni di gloria dell'indie rock, ma al Festival di Sanremo ha dato una svolta glamour al look, con completi sartoriali e dettagli rock.

Lo stile indie di Tananai

Tananai (all'anagrafe Alberto Cotta Ramusino) ha esordito a Sanremo Giovani con Esagerata, per poi arrivare tra i Big: nel giro di poche settimane ha conosciuto un successo travolgente diventando un idolo delle teenager (e non solo) con la sua freschezza e la sua verve. Fuori dal palco, il suo stile rispecchia la sua semplicità e consacra il grande ritorno dell'indie sleaze anni Duemila: Converse, Vans, jeans stretti e maxi camicie da indossare stratificando i look, tra canottiere bianche e maxi felpe colorate.

Tananai

I completi di Tanani a Sanremo

Sul palco dell'Ariston Tananai ha affinato il suo stile, sotto l'egida di Nicolò Cerioni, lo stesso stylist che ha curato i look sanremesi di Achille Lauro, Orietta Berti, Gianni Morandi e Rkomi. Per il debutto tra i big della musica italiana Tananai ha scelto sofisticati completi Dior caratterizzati da un blazer morbido con l'allacciatura laterale, quasi una giacca da camera. Il look "new dandy", sartoriale e rilassato, era completato dalle sneakers, la firma di stile di Tananai.

Tananai in Dior

I look glam rock di Tananai

Per il duetto con Rosa Chemical sulle note di A Far L'Amore Comincia Tu, Tananai ha dato una svolta glam rock al suo stile: ha indossato un look realizzato dal brand del suo stylist, The Nick, composto da una giacca Spencer con migliaia di cristalli Swarovski applicati e una t-shirt personalizzata con il suo nome. Il look che forse però ha colpito di più è quello "candeggiato": giacca e pantaloni avevano un motivo tie-dye a macchie bianche, completati da stivali camperos e cintura texana abbinata.

Tananai in The Nick

I look di Tananai riflettono la sua natura eclettica, sempre originale ma con un mood rilassato, di chi non si prende troppo sul serio e non deve sforzarsi per piacere. La sua firma di stile però sono le t-shirt personalizzate, con il suo nome stampato sopra: così iconiche che perfino Mara Venier le ha notate, chiedendone una identica. Con la benedizione di "zia Mara", Tananai è ormai un'icona di stile a tutti gli effetti!