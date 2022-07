Naomi Campbell si è laureata: la prima foto da dottoressa in toga e tocco con mamma Valerie Naomi Campbell si è laureata, ha ricevuto un dottorato onorario per il suo impegno nella moda dall’Università di Londra. La mamma Valerie Morris ha documentato questo momento emozionante, immortalando la modella con il tradizionale look da dottoressa.

A cura di Valeria Paglionico

Naomi Campbell ha raggiunto un nuovo e importante traguardo ma questa volta la moda e le sfilate non c'entrano nulla: dopo essere tornata in passerella per Balenciaga durante la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture, è volata a Londra per diventare dottoressa. Ieri si è laureata ufficialmente all'Università per le Arti Creative e non ha esitato a lasciarsi immortalare in questa versione insolita con tanto di look tradizionale con toga e tocco. A celebrare il momento con estremo orgoglio attraverso uno scatto social è stata sua mamma Valerie Morris Campbell, che non ha esitato a posare orgogliosa al fianco della figlia congratulandosi con lei.

Naomi Campbell, il dottorato onorario per il suo impegno nella moda

Ieri alla Royal Festival Hall di Londra si è tenuta la cerimonia di laurea degli studenti dell'UCA Epsom (University for the Creative Arts) e tra gli studenti dichiarati ufficialmente dottori c'era anche Naomi Campbell. A sorpresa alla modella e attivista è stato conferito formalmente un dottorato onorario per i suoi numerosi contributi all'industria della moda globale e non sorprende che al termine della cerimonia, visibilmente emozionata, abbia lanciato il cappello in aria come vuole la tradizione. Ha inoltre tenuto un discorso di ringraziamento, durante il quale ha dichiarato: "Non arrendetevi mai, non permettere a nessuno di cambiare il modo in cui vi sentite, di cambiare il corso di ciò che siete, la vostra visione e ciò che desiderate per voi stessi. Ho solo queste tre cose da dirvi per avere successo, sono tre D: dedizione, determinazione, direzione. Non mollate mai".

Naomi Campbell e Valerie Morris, mamma e figlia sono due gocce d'acqua

Al fianco di Naomi in questo momento importante non poteva mancare la mamma Valerie Morris che, orgogliosa di lei, ha postato sui social una sua foto in versione laureata. La modella ha infatti posato con indosso la toga nera e il tocco coordinato, l'outfit tradizionale è andato a coprire una tuta beige firmata Burberry e i capelli effetto liquid hair. Anche mamma Valerie non è stata da meno in fatto di eleganza, ha sfoggiato un completo di seta arancione sempre di Burberry con una giacca con una cintura in tinta intorno al punto vita. Il dettaglio che non si può fare a meno di notare? Le due si somigliano in modo impressionante, tanto che potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle.