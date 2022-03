Carla Bruni, Naomi Campbell e Kate Moss: l’abbraccio tra top model alla sfilata Burberry Tre leggende della passerella si sono incontrate a Londra: Naomi Campbell, Carla Bruni e Kate Moss questa volta non erano in passerella ma in prima fila insieme.

A cura di Beatrice Manca

Tre leggende viventi, tre icone della passerella: tre donne diverse unite in un unico abbraccio. Naomi Campbell, Carla Bruni e Kate Moss si sono incontrate all'ingresso della sfilata di Burberry e hanno regalato ai fotografi un epico scatto in cui posano insieme, sorridenti e abbracciate. Burberry ha presentato a Londra la collezione Autunno/Inverno 2022-2023: una sfilata fuori calendario, ma che è riuscita comunque ad attirare l'attenzione internazionale. Merito della location suggestiva e soprattutto delle star in passerella: dal cantante Mahmood a Irina Shayk, fino alle sorelle Gigi e Bella Hadid.

L'abbraccio tra Carla Bruni e Naomi Campbell

Naomi Campbell e Carla Bruni fanno parte di una generazione mitica di top model: con loro la modella smise di essere una semplice indossatrice e iniziò a diventare una star, al pari di un'attrice o di una popstar. Negli anni Novanta calcavano le passerelle più prestigiose e la loro carriera dura ancora oggi, nonostante entrambe abbiano superato magnificamente il traguardo dei 50 anni, considerato tabù nella moda.

Carla Bruni e Naomi Campbell

Le loro strade spesso si incrociano di nuovo, fuori dagli show o sulla passerella: Donatella Versace le volle entrambe per una sfilata-omaggio al fratello Gianni, nel 2017, e Balmain le riunì in passerella nel 2021 per celebrare il decimo anniversario della Maison. Entrambe erano ospiti della sfilata di Burberry: Carla Bruni con un elegante completo rosso fuoco, Naomi Campbell in total black. Il loro abbraccio all'ingresso della sfilata è stato il momento più paparazzato dello show, ed è subito diventato virale.

L’abbraccio tra Naomi Campbell e Carla Bruni

Kate Moss con il top di paillettes

Le due dive non erano le uniche top model allo show di Burberry: sono state raggiunte da Kate Moss, emblema della successiva generazione di top model che ha "ricevuto il testimone" negli anni successivi. La modella inglese brillava con un top di paillettes nero indossato con eleganti pantaloni con le pence. Il tocco di stile? I guanti, accessorio di cui non potremo più fare a meno (e non per via del Covid, stavolta).

Kate Moss in Burberry

Le tre modelle hanno poi posato insieme per la gioia dei fotografi e dei fan: tre bellezze diverse, uniche, e a loro modo iconiche. Anche se tutte e tre ancora sfilano in passerella o posano per le campagne pubblicitarie lo scettro di "top" ora è passato ad altre donne: sulla passerella di Burberry si sono avvicendate Irina Shayk e le sorelle Hadid. Ma anche la moda ha le sue dinastie: la figlia di Kate Moss, Lila, è pronta per ricevere la corona.