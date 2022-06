Naomi Campbell, camicia aperta senza reggiseno alle sfilate di Parigi: non è l’età a dirci come vestire La top model Naomi Campbell alle sfilate di Parigi ha seguito il trend “no bra”: a 52 anni si può e si deve ancora giocare con la moda, indossando ciò che ci fa stare bene.

A cura di Beatrice Manca

La Venere Nera colpisce ancora: Naomi Campbell a 52 anni non ha perso nulla del fascino felino che l'ha fatta diventare una leggenda delle passerelle. Anzi, superato il giro di boa più temuto dalle donne vuole dimostrare che l'età è solo un numero e la moda è fatta per piacersi e divertirsi, a tutte le età. La top model era in prima fila alla sfilata Uomo di Louis Vuitton a Parigi, dove sono in corso le sfilate maschili per la Primavera/Estate 2023. Un evento particolarmente sentito per lei, che era amica e musa del designer scomparso Virgil Abloh. Per l'occasione ha voluto seguire il trend "no bra" sfoggiando una camicia aperta senza reggiseno, con il petto nudo coperto solo da gioielli.

Naomi Campbell con il completo tropical

Dopo aver sfilato sul tappeto rosso del Festival di Cannes e aver preso parte ai festeggiamenti per il Giubileo della regina Elisabetta a Londra, Naomi Campbell è volata a Parigi, la capitale della moda francese. Da veterana delle passerelle, la Fashion Week per lei non ha segreti: questa volta però ha partecipato allo show di Louis Vuitton seduta in prima fila. Per l'occasione ha sfoggiato un completo stampato con camicia oversize e pantaloni a vita alta. L'outfit, firmato Louis Vuitton, giocava sui toni del viola, il colore di tendenza dell'estate, con una stampa botanica verde lime. Il look era completato da occhiali a mascherina coordinati e scarpe a punta argento.

Naomi Campbell in Louis Vuitton

Naomi Campbell segue il trend "no bra"

Il tocco di stile del look, però, era nella camicia lasciata aperta con nonchalance sul petto nudo, coperto solo da catenine dorate. Piaccia o no, il movimento "no bra" è qui per restare: in Italia la paladina della libertà del reggiseno è Chiara Ferragni, che fa spallucce di fronte a convenzioni sociali e tabù. Il look di Naomi Campbell non è particolarmente sensuale o audace: l'assenza del reggiseno si nota, ma è inserita in un outfit molto chic. Certo, Naomi Campbell è una cinquantenne peculiare, che ha trascorso la vita in passerella. Ma il messaggio resta: l'idea che all'avanzare degli anni bisogna cambiare radicalmente stile, snaturarsi o nascondere il corpo è ormai superata. Ogni donna è diversa e ogni donna ha il diritto di indossare ciò che la fa sentire bene e, perché no, sexy. Che siano i capelli grigi a trent'anni (super chic!) o la camicia sbottonata a cinquantadue poco importa: la moda è un gioco che non prevede limiti di età.