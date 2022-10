Naomi Campbell sfila per Alexander McQueen e cambia look: è una leonessa con i capelli ricci Naomi Campbell è stata la star della sfilata “posticipata” di Alexander McQueen, fuori calendario in segno di rispetto per la morta della regina Elisabetta.

A cura di Beatrice Manca

Naomi Campbell in passerella per Alexander McQueen

Il fashion month è finito, ma le sfilate no: Alexander McQueen ha presentato la collezione Primavera/Estate 2023 a Londra, con una sfilata posticipata in segno di rispetto per la morte della regina Elisabetta II. In passerella hanno sfilato abiti "pupilla" con iridi colorati giganti e tuxedo rivisitati con tagli sensuali. La regina della passerella? Naturalmente Naomi Campbell, una delle top model più amate di tutti i tempi, che sfila con una tuta scintillante e una cascata di ricci sulle spalle.

La sfilata Primavera/Estate 2023 di Alexander McQueen

La sfilata di Alexander McQueen era in calendario durante la London Fashion Week, ma la notizia della morte della regina Elisabetta ha costretto i designer a cambiare i piani: il giorno dei funerali di Stato, infatti, tutti gli show sono stati annullati.

Alexander McQueen Primavera/Estate 2023

Un segno di rispetto dovuto: Alexander McQueen ha profondi legami con la famiglia reale ed è tra i brand preferiti di Kate Middleton, che lo scelse anche per l'abito da sposa. A tre settimane di distanza, la stilista Sarah Burton ha presentato la sfilata sotto a una "bolla" trasparente all'Old Royal Naval College.

Alexander McQueen Primavera/Estate 2023

Il letimotiv di tutta la collezione è l'occhio, essenza del rapporto umano: iridi e pupille appaiono su abiti drappeggiati, bustier e tute. La collezione è un inno alla femminilità senza mezzi termini: i tuxedo vengono tagliati con vita bassa e giacche a pelle, la silhouette degli abiti è scomposta da tagli cut out. Sarah Burton vuole indagare un tema caro ad Alexander McQueen: il rapporto tra moda, corpo e tecnologia. Gli schermi sostituiranno l'incontro dello sguardo?

Mariacarla Boscono sfila per Alexander McQueen

Naomi Campbell in passerella con l'abito-pupilla

In passerella Sarah Burton ha chiamato due top model che incarnano l'idea di femminilità felina e decisa tanto cara al brand: Mariacarla Boscono e Naomi Campbell. La Venere Nera non ci pensa proprio ad andare in pensione: a 53 anni è ancora tra i nomi più richiesti. Alla Milano Fashion Week ha sfilato per BOSS e poi per Tod's, fianco a fianco con la collega Carla Bruni. A Londra cambia look e sfila per Alexander McQueen con una tuta aderente ricoperta di microcristalli e paillettes con stivali incorporati e tagli cut out. Sul body campeggia una pupilla ingrandita tanto da sembrare un disegno fiammeggiante. Per l'occasione la top model ha rinunciato alla famosa chioma liscissima e ha sfoggiato una cascata di ricci fitti: una vera leonessa, in passerella e fuori.