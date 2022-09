London Fashion Week, con la morte della regina Elisabetta II cambia il programma delle sfilate La morte della regina Elisabetta II avrà un forte impatto anche sul mondo della moda. Secondo il protocollo di Buckingham Palace sono previsti 10 giorni di lutto nazionale prima dei funerali ed è proprio per rispettare il momento difficile vissuto dal paese che il programma della London Fashion Week verrà rivoluzionato.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stato un giorno da dimenticare per la Gran Bretagna: la regina Elisabetta II si è spenta a 96 anni, mettendo fine a un'epoca e dicendo per sempre addio al paese che ha guidato per decenni. Ora i Windsor sono alle prese con l'organizzazione dei funerali e con la successione, mentre il popolo si sta riunendo fuori i principali palazzi reali per rendere per l'ultima volta omaggio alla sovrana diventata iconica. Complici i suoi completi variopinti, i suoi cappellini tipicamente britannici e le sue borsette, ha sempre avuto un forte impatto sulla moda mondiale e inevitabilmente il fashion system non ha potuto ignorare il tragico evento delle ultime ore: ecco come cambierà il programma della London Fashion Week.

Sfilate rimandate dopo la morte della regina

Settembre è il mese dedicato alla moda e ormai da diverse settimane sono state stabilite le date delle Fashion Week internazionali. Nessuno, però, avrebbe mai immaginato che la regina inglese sarebbe morta a pochi giorni dalla Settimana della Moda di Londra, attualmente in programma dal 16 al 20 settembre, costringendo gli organizzatori a rivoluzionare il calendario ufficiale. Il British Fashion Council ha annunciato che rispetterà il protocollo previsto da Buckingham Palace in caso di morte di un sovrano (che prevede 10 giorni di lutto nazionale prima dei funerali): tutte le sfilate che si sarebbero dovute svolgere il 19 settembre, giorno dei funerali di Elisabetta II, sono state rimandate a data da destinarsi.

La regina Elisabetta II con Anna Wintour alla LFW 2018

Gli eventi annullati della London Fashion Week

A causa della morte della regina Elisabetta II sono stati annullati anche tutti i party post-sfilate, le feste e le inaugurazioni dei nuovi negozi. Il British Fashion Council ha esplicitamente richiesto alla stampa inglese e agli stilisti una maggiore sensibilità nella divulgazione dei contenuti a tema moda, così da rispettare il momento di lutto vissuto dal paese. Probabilmente, inoltre, le sfilate che non sono state rimandate verranno anticipate da un minuto di silenzio e, come se non bastasse, non si esclude la possibilità di omaggi e tributi a The Queen in passerella. Elisabetta II ha lasciato un segno indelebile nella moda mondiale e di sicuro verrà ricordata per sempre come un'icona bon-ton formale ma allo stesso tempo rock.