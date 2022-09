Naomi Campbell torna alla Milano Fashion Week (ed è ancora la regina delle passerelle) La sfilata Primavera/Estate 2023 di Boss, dedicata alla velocità, ha riunito in passerella tre generazioni di modelli: da Khaby Lame alla leggendaria Naomi Campbell.

A cura di Beatrice Manca

La Venera Nera torna a Milano. Con il passo felino sfila al Velodromo Vigorelli e dimostra che ancora oggi, a 52 anni, è sempre la regina delle passerelle. Naomi Campbell ha aperto la sfilata Primavera/Estate 2023 di Boss, l'evento che ha chiuso la seconda giornata di sfilate della Milano Fashion Week.

Naomi Campbell sfila per Boss con il tailleur mannish

Statuaria, elegante e misteriosa: la top model Naomi Campbell ha sfilato per Boss con un completo maschile grigio antracite e un cappotto appoggiato sulle spalle. La giacca era abbottonata sul petto nudo, senza nulla sotto, confermando una delle tendenze più sensuali del momento. Insieme a lei c'erano la modella Ashley Graham, paladina di body positivity e il tiktoker Khaby Lame, nuovo volto di Boss, elegantissimo in total white. La sfilata Primavera/Estate 2023 di Boss, dedicata al mondo delle corse, ha alternato rigorosi completi neri e bianchi con capi più sportivi, completando i sensuali abiti sottoveste con guanti, biker boots e caschi da motociclista.

Boss sfilata Primavera/Estate 2023

In passerella si sono incontrate tre generazioni di modelli e volti prestati alla moda, dalle icone della generazione Z alle leggende della moda anni Novanta. Naomi Campbell oggi non ha alcuna intenzione di andare in pensione: lo scorso anno mandò in visibilio Milano sfilando per Versace, per poi diventare la star della nuova campagna H&M. Gli anni passano, insomma, ma lei resta sempre la diva della Settimana della Moda.