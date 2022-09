Ashley Graham arriva alla Milano Fashion Week: sfila in nero con i maxi anfibi gotici Ashley Graham è arrivata alla Milano Fashion Week, ieri sera ha partecipato alla sfilata di BOSS, apparendo in versione dark sul catwalk. Il look sfoggiato è total black e nasconde un accessorio dall’animo gotico.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2023 e fino alla prossima domenica saranno moltissime le Maison che presenteranno le loro collezioni in esclusiva in location da sogno. Ieri sera è stato il turno di BOSS, che in passerella ha lanciato una linea dall'animo rock e goth. Al di là degli ospiti nel front-row, ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati i volti noti che hanno sfilato, dall'ex cantante di Amici Sergio Sylvestre alla Venere Nera Naomi Campbell che ha chiuso lo show in completo mannish. Tra le modelle sul catwalk c'era anche Ashley Graham, apparsa quasi irriconoscibile in versione dark lady.

Il look di Ashley Graham in passerella

Ashley Graham è arrivata a Milano, ha fatto il suo debutto alla Fashion Week durante la sfilata di Boss andata in scena ieri sera e per l'occasione si è trasformata in una dark lady. Il look sfoggiato in passerella fa parte della collezione P/E 2023 della Maison ed è all'insegna del total black. Maglione a collo alto che copre anche le mani, pencil skirt di raso con zip frontale e chiusura con fibbia di gomma, pochette di pelle in tinta portata sotto braccio: sebbene il completo sembri tutt'altro che estivo, ha contribuito a lanciare il trend dark per la prossima stagione. A fare la differenza sono stati gli anfibi, un modello maxi con la zeppa e la punta metallica in pieno stile gotico

Ashley Graham sfila per BOSS

Ashley Graham, il ritorno alle Fashion Week dopo il parto dei gemelli

Ashley Graham è diventata mamma per la secondo volta all'inizio dell'anno, ha messo al mondo due gemelli ed è rimasta a lungo lontana dai riflettori per dedicarsi alla maternità. Prendersi cura di tre bambini contemporaneamente non è stato semplice e non sorprende che abbia sentito la necessità di prendersi una piccola pausa dagli impegni professionali. Oggi, però, ha ripreso a lavorare a pieno ritmo, apparendo più in forma che mai. Quella di Boss non è la prima sfilata a cui partecipa, era già tornata in passerella con Tommy Hilfiger durante la New York Fashion Week, dando prova di non aver "perso lo smalto". Nei prossimi giorni sarà ancora protagonista degli show milanesi?