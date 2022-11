Naomi Campbell, prima vacanza da mamma: alle Maldive veste di bianco come sua figlia Naomi Campbell si sta godendo la prima vacanza da mamma: è alle Maldive con sua figlia, la bimba nata 16 mesi fa di cui non ha mai rivelato il nome né il padre.

A cura di Giusy Dente

La maternità era un desiderio che Naomi Campbell, oggi 52enne, coltivava da tempo. Già nel 2016 aveva ammesso di essere disposta ad avere figli anche in assenza di un compagno: si era detta pronta a essere una madre single e si stava informando sulle possibilità a disposizione, per coronare il suo sogno. Un sogno che si è avverato davvero. La modella ha annunciato l'arrivo di sua figlia, del tutto a sorpresa e inaspettatamente, il 18 maggio 2021.

Chi è la figlia di Naomi Campbell

Da quando è diventata madre, Naomi Campbell non ha fornito alcuna informazione né dettagli circa il lieto evento: non si conosce neppure il nome della bambina, che mai è stata mostrata in viso sui social. Sconosciuta è anche l'identità del padre biologico. Solo a febbraio 2022 ha mostrato la piccola al mondo per la prima volta: madre e figlia hanno posato insieme sulla copertina di British Vogue. In quell'occasione la Campbell ha chiarito: "Non è stata adottata, è mia figlia biologica".

Naomi Campbell alle Maldive con sua figlia

Madre e figlia sono volate alle Maldive, dove la modella si sta godendo la sua prima vacanza da mamma. Sua figlia ha 16 mesi e mai è stata mostrata in volto sui social. Anche negli scatti condivisi dalle Maldive è sempre di spalle. Sembra che Naomi Campbell sia in compagnia di un gruppo di amici sull'isola: ci sono il modello 24enne Alton Mason (il primo nero a sfilare per Chanel), il fondatore di PrettyLittleThing Umar Kumani, la modella marocchina Nada Adelle e il musicista Stephen Mackey.

In alcune foto Naomi Campbell indossa un bikini bianco: un due pezzi composto da reggiseno a triangolo e tanga sgambato a vita alta con laccetti. Lo ha abbinato a sandali dello stesso colore, gioielli d'oro e maxi occhiali da sole a specchio. A 52 anni, la modella vanta un fisico snello e tonico: sembra che il tempo si sia fermato per lei. Altri scatti vedono invece la modella avvolta da un candido abito bianco fluttuante, abbinato a quello della bambina. Le due si stanno godendo il sole, la sabbia, i panorami da sogno dell'isola tra caldi tramonti e acque cristalline, momenti preziosi che custodiranno nel cuore per sempre.