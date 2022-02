Naomi Campbell con la figlia in copertina: la prima foto da mamma è coi capelli afro Naomi Campbell è la protagonista della nuova copertina di British Vogue: ha posato in compagnia di sua figlia, mostrandola al mondo per la prima volta.

A cura di Giusy Dente

Naomi Campbell per British Vogue, Ph. Steven Meisel

Dal lavoro alla vita privata, di Naomi Campbell sappiamo tutto: le passerelle che ha calcato, gli scandali che l'hanno coinvolta, gli amori, i successi. Professionalmente parlando il suo nome è nell'Olimpo della moda, l'icona per eccellenza della top model. Ma se c'è una cosa su cui in questi mesi ha mantenuto il massimo segreto è sua figlia. La maternità è qualcosa che ha consapevolmente deciso di tenere per sé, lontano da occhi indiscreti e dal clamore mediatico. A distanza di quasi un anno, ha presentato al mondo la sua bambina, in copertina su British Vogue.

Naomi Campbell mamma a 50 anni

Inevitabilmente, la notizia della maternità di Naomi Campbell ha suscitato notevole clamore. Da un momento all'altro è spuntata sul suo profilo Instagram la foto di una neonata, che ha descritto come sua figlia. "Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto come mamma, sono così onorata di avere questa dolce anima nella mia vita e non trovo le parole per descrivere il legame di vita che ora condivido con te, angelo mio. Non c'è amore più grande": questo il messaggio condiviso dalla Venere Nera sul social, mostrando i piedini della piccola.

Era il maggio del 2021 e da allora della bambina non si è saputo mai nulla: non ne è stato diffuso il nome, non sono stati diffusi dettagli sulla sua nascita né tantomeno foto. Solo in un'occasione, in una Instagram Story, aveva mostrato la neonata con una tutina griffata, coprendone però il volto. Era il giorno dell'anniversario della morte di una persona a lei. molto cara, Gianni Versace e la tutine della piccola recava l'iconica Medusa simbolo della Maison: è stato insomma il suo personale omaggio all'amico scomparso.

Leggi anche Naomi Campbell nuda con i capelli extra lisci: a 50 anni è più bella che mai

Naomi Campbell per British Vogue, Ph. Steven Meisel

La figlia di Naomi Campbell in copertina

Naomi Campbell è la protagonista della copertina di British Vogue di marzo 2022, ma ha scelto di non posare da sola, bensì in dolce compagnia. Con lei nello scatto c'è sua figlia. È la prima volta che la modella la presenta al mondo, dopo aver mantenuto il suo percorso verso la maternità quasi totalmente privato e aver vissuto questi primi nove mesi da mamma ugualmente col massimo riserbo. "Non è stata adottata, è mia figlia biologica" ha racconto la star.

Naomi Campbell in Burberry per British Vogue, Ph. Steven Meisel

La 51enne sulla cover è una vera dea: guarda dritta verso l'obiettivo e ha una chioma leonina di capelli afro, voluminosa e lunghissima. A curarla per lei è stato Guido Palau, noto hair stylist britannico conosciutissimo nel settore della moda. I look del servizio fotografico sono eterogenei: la modella ha posato con una tuta nera con anelli in stile catwoman di Burberry, in un altro scatto indossa invece una giacca di pelle di Alexandre Vauthier, leggings di Maison Alaia, stivali di Casadei e gioielli di Chanel. In un'altra foto ancora sfoggia un un miniabito leggermente glitterato di Alexandre Vauthiere e nuovamente stivaletti Casadei.

Naomi Campbell in Aloexandre Vauthier per British Vogue, Ph. Steven Meisel

Nella foto di copertina, invece, la bambina è di spalle tra le braccia della mamma, nuda, e se ne intravede appena il profilo. Lei è la grande protagonista anche dell'intervista, in cui la mamma ha continuato a non volerne rivelare il nome. La Campbell l'ha descritta come una bambina tranquilla, che piange poco e ride molto, curiosa. Ha detto di non essere spaventata dalla differenza d'età, dal fatto di esser diventata mamma a 50 anni. "Mia figlia viene prima di tutto. Tutto quello che faccio, lo faccio per lei" ha concluso la top model.