Naomi Campbell veste come sua figlia: abito bianco e fiocco nei capelli per accogliere l’anno nuovo Naomi Campbell ha festeggiato l’arrivo del 2023 con un look coordinato a quello della sua bambina, all’insegna del total white.

A cura di Giusy Dente

Naomi Campbell è molto attenta alla privacy di sua figlia, ma durante le festività natalizie ha fatto uno strappo alla regola, condividendo qualche immagine in più assieme a lei. L'annuncio della nascita è arrivato, del tutto a sorpresa, il 18 maggio 2021, ma da allora la super top model l'ha tenuta sempre molto lontana dall'esposizione mediatica e in ogni caso, coprendone sempre il volto. Solo una volta ha fatto vedere al mondo la bambina: sulla copertina esclusiva di un numero di Vogue. Persino il nome della piccola, a distanza di mesi, resta ancora un mistero. Madre e figlia hanno trascorso insieme il Capodanno con un look all'insegna del bianco.

Naomi Campbell festeggia il 2023 in bianco

Naomi Campbell ha festeggiato il secondo Natale da mamma con gli amici più cari e con loro ha realizzato uno scatto con look coordinati: tutti con pigiami tartan, la fantasia più gettonata di questo periodo. Nell'immagine la modella tiene tra le braccia sua figlia, che ha il volto come sempre coperto da un'emoticon a forma di cuore. Anche negli scatti di Capodanno la bambina è stata sempre fotografata di spalle, un'accortezza a cui la 52enne presta molta attenzione sin dall'inizio.

La modella ha salutato il 2022 fasciata in un elegantissimo abito da sera bianco con mantella, impreziosito da dettagli silver sulle spalle e sulla scollatura e tagli cut out frontali. È stata ospite, assieme a tante altre celebrities, della festa di Capodanno del fondatore di Pretty Little Thing, Umar Kamani. Ovviamente insieme a lei c'era anche sua figlia.

Le due hanno festeggiato con un look coordinato total white: pizzo bianco per la figlia della modella. Per entrambe accessorio per capelli: un fiocchetto per la bimba e un maxi fiore per la 52enne. "Che Dio mantenga voi e le vostre famiglie felici e in salute durante tutto l'anno, che la presenza di Dio non lasci mai il vostro cuore. Ad ogni nuovo capitolo della vostra vita, possa il Signore concedervi la sua grazia e la sua forza nel 2023" ha scritto la modella per augurare un felice anno nuovo a fan e follower.