Naomi Campbell con sua figlia e gli amici nella foto di Natale: per tutti pigiami tartan coordinati Secondo Natale da mamma per Naomi Campbell. Ha posato assieme a sua figlia e altri amici per la foto di auguri: indossano tutti pigiami tartan coordinati.

A cura di Giusy Dente

Per Naomi Campbell questo è il secondo Natale da mamma. Era il 18 maggio 2021, quando la top model del tutto inaspettatamente annunciava la nascita di sua figlia: nessuno ne era a conoscenza, dunque l'evento è stata una vera e propria sorpresa in tutto il mondo. Da allora ha scelto di proteggere la neonata dall'esposizione mediatica, tenendola lontana dai social. Le foto della piccola sono rarissime e non ne ha mai mostrato il volto nei pochi scatti diffusi in questo anno e mezzo. Non fa eccezione la foto di Natale, in cui infatti il viso è coperto da un'emoticon.

Naomi Campbell festeggia il Natale

La 52enne non ha mai fatto mistero del suo desiderio di maternità. Si era detta disposta ad avere figli anche senza un compagno al proprio fianco. Al momento non si sa se abbia o meno un compagno, né si conosce il padre biologico di sua figlia. La modella ha chiarito che non è astata adottata e che è sua figlia biologica. Lo ha rivelato a Biritsh Vogue, quando a febbraio 2022 ha mostrato la piccola al mondo per la prima volta, posando con lei in copertina. Da quel momento ci sono state pochissime foto: l'ultima risale alla vacanza alle Maldive del mese scorso.

Il secondo Natale da mamma di Naomi Campbell

La nuova foto che vede protagoniste Naomi Campbell e sua figlia, è uno scatto natalizio che la modella ha realizzato assieme ad alcuni amici. Si intravedono assieme alla Venere Nera anche Serge Pereira e Cindy Descalzi Pereira coi figli, presenti anche nello scatto del Natale scorso. Come nel 2021 sono tutti vestiti coordinati, grandi e piccini: indossano una camicia tartan (la fantasia scozzese è un must di Natale). Vale anche per la figlia della modella, che ha il viso coperto da un cuoricino e si intravedono appena dei capelli ricci castani: anche lei ha un pigiamino tartan. La foto non è solo un augurio di buon Natale, ma un inno all'amore incondizionato, come ha scritto la modella stessa, che si sente una madre grata per la benedizione ricevuta.