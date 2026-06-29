Dua Lipa in viaggio di nozze tra Ischia e Toscana, la foto con la maglia del Napoli: “Paradiso in terra”

Prosegue il viaggio in Italia di Dua Lipa e il marito Callum Turner. Nei nuovi scatti, pubblicati su Instagram, la cantante indossa la maglia del Napoli e mostra foto da Ischia e dalla Toscana.

Dua Lipa con la maglia del Napoli su Instagram

Le foto mostrano Ischia, Roma e la Toscana, ma il primo scatto, quello che fa da copertina al carosello su Instagram, è lei con indosso la maglia del Calcio Napoli: prosegue il viaggio di nozze in Italia di Dua Lipa e di Callum Turner, di recente diventati marito e moglie con rito civile celebrato in Sicilia. Nei giorni scorsi i novelli sposi avevano fatto tappa proprio a Napoli, visitando il centro storico, la pizzeria Concettina ai Tre Santi, al Rione Sanità, e lo store della SSC Napoli.

E magari è stato proprio nello store di piazza San Domenico Maggiore che la cantante ha acquistato la maglietta che sfoggia nella prima fotografia pubblicata oggi. A seguire, i ricordi delle altre tappe (in ordine probabilmente di preferenza e non cronologico): la seconda fotografia mostra gli sposi davanti al Pantheon, quindi a Roma, mentre andando avanti con gli scatti si arriva a Ladispoli: c'è la hall dell'hotel La Posta Vecchia, dove presumibilmente hanno alloggiato durante il viaggio di nozze.

Un altro paio di scroll e si ritorna in Campania e, più precisamente, ad Ischia: in primo piano c'è un piatto di spaghetti e vongole, mentre sul bordo si legge il nome del ristorante, ovvero "La Baia". Nelle foto successive c'è ancora l'isola del Golfo di Napoli: c'è la Baia di San Montano, nel comune di Lacco Ameno. Gli altri scatti, infine, mostrano l'hotel dove si è spostata la coppia, in Toscana: si vede l'insegna del "Pellicano", a Porto Ercole, sulla penisola del Monte Argentario. La didascalia del set di foto non lascia spazio a dubbi su quanto Dua Lipa e il marito abbiano apprezzato le bellezze italiane: "Il Paradiso in terra".