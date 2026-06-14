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Dua Lipa e il marito Callum Turner turisti a Napoli, tra pizza e shopping allo store degli azzurri

La popstar e l’attore, novelli sposi, stanno girando il Sud Italia in viaggio di nozze: oggi hanno fatto tappa nel centro storico di Napoli, tra cibo e shopping.
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A cura di Valerio Papadia
Dua Lipa e Callum Turner da "Concettina ai Tre Santi" (a sinistra) e nello store della SSC Napoli
Dua Lipa e Callum Turner da "Concettina ai Tre Santi" (a sinistra) e nello store della SSC Napoli

Prosegue il viaggio di nozze tra le bellezze del Sud Italia per la popstar Dua Lipa e l'attore Callum Turner, sposati di recente con rito civile a Londra e poi con una festa da sogno in Sicilia. Oggi, domenica 14 giugno, la tappa del viaggio – che le due star britanniche stanno compiendo a bordo di uno yacht – è stata Napoli, che i due novelli sposi hanno già visitato insieme l'estate scorsa: la cantante e l'attore si sono concessi un altro giro turistico, nel quale non è mancato ovviamente il cibo, ma anche lo shopping.

La coppia del momento è stata infatti avvistata in un indirizzo ormai iconico per le star che vengono in visita a Napoli: la pizzeria Concettina ai Tre Santi, al Rione Sanità, nel cuore di Napoli. È stata proprio la pizzeria, attraverso i suoi canali social, a pubblicare una foto di gruppo con Dua Lipa e Callum Turner. La Margherita non ha mai avuto rivali. Mai! Poi è tornata Dua da Concettina… E anche la Regina ha dovuto cedere il trono (ma solo per oggi). Queen Dua!" è la didascalia che accompagna la foto.

Dopo il pranzo, come detto, i due sposi si sono concessi anche un po' di shopping al centro storico di Napoli. Qui, Dua Lipa e Callum Turner sono stati avvistati allo store della SSC Napoli che sorge in piazza San Domenico Maggiore, dove hanno acquistato alcuni articoli e hanno scattato una foto con i dipendenti che si trovavano all'interno in quel momento.

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Il matrimonio e il viaggio di nozze in Italia per Dua Lipa e Callum Turner

Come detto, la coppia britannica sta girando il Sud Italia per il viaggio di nozze. Dopo la festa nuziale in Sicilia – tra Palermo e Bagheria – Dua Lipa e Callum Turner sono salpati a bordo dello yacht Nympheas per la luna di miele. I due sposini hanno quindi fatto tappa a Taormina, da sempre meta star-friendly, poi lo yacht ha fatto rotta verso Tropea, nella vicina Calabria; infine, prima di arrivare oggi a Napoli, le due star si sono concessi una fuga romantica tra i Sassi di Matera.

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