Incidente nella Grotta Azzurra a Capri, barca con turisti americani urta le rocce e affonda

Una barca con dei turisti americani ha urtato le rocce nella Grotta Azzurra a Capri. Il video della tiktoker americana Sherina Welch.

Le immagini pubblicate su TikTok dell'incidente nella Grotta Azzurra

Incidente nella Grotta Azzurra di Capri, dove una barca con a bordo dei turisti americani in gita ha urtato le rocce ed ha imbarcato acqua, rischiando di affondare. Gli occupanti sono stati poi soccorsi dall'equipaggio di un altro gozzo che era nelle vicinanze. A segnalare l'accaduto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato il video rilanciato dalla tiktoker e travel creator americana Sherina Welch. "Pensavamo di restare intrappolati", ha raccontato una turista statunitense. "Abbiamo capito che qualcosa non andava quando la barca ha urtato la parte alta della roccia – racconta la 49enne, spiegando che lei e gli altri passeggeri si sono ritrovati a ingoiare acqua di mare "completamente fradici, distesi in una barca ormai piena d’acqua".

L'incidente sarebbe avvenuto negli scorsi giorni. All'interno della Grotta Azzurra, dove è possibile il transito autorizzato, ma è vietato fare il bagno, c'erano diverse imbarcazioni. L'acqua, però, come si vede dalle immagini, era abbastanza alta, a causa, forse dell'alta marea. Una condizione certamente non agevole per la traversata. Quando il gozzo ha urtato le rocce, si è creata una gran confusione. "Secondo la blogger di viaggi – scrive Borrelli – il conducente della loro barca avrebbe inizialmente provato a proseguire il giro come se nulla fosse".

"Continuava a cantare e remare – queste le parole della turista a People riportate dal parlamentare – mostrandoci la grotta, mentre noi eravamo bagnati fradici, confusi e spaventati". "Il momento più critico è durato pochi minuti, ma per Sherina Welch – scrive Borrelli – ‘è sembrato durare un’eternità'. Il sollievo è arrivato quando un’altra guida della grotta si è avvicinata con la propria imbarcazione per soccorrere i passeggeri in difficoltà". Gli occupanti alla fine sono riusciti a salire sull'altro gozzo, mentre il loro, invece, affondava. "Sono anni che denunciamo la gestione fuori controllo e pericolosa – dichiara il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli – dei cosiddetti "barcaroli".