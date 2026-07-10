Morto Michael Aspinall, maestro di musica napoletana: era stato premiato in Comune ad aprile

Aveva 86 anni e da tempo aveva lasciato il Regno Unito per vivere a Napoli: l’annuncio di Manfredi, che lo aveva premiato a Palazzo San Giacomo ad aprile.

Aspinall premiato lo scorso aprile dal comune di Napoli

Morto il maestro Michael Aspinall: aveva 86 anni, e solo poche settimane fa era stato premiato in Comune a Napoli per la sua carriera di musicologo. Nato a Stockport, nella contea di Greater Manchester, da tempo viveva nel capoluogo partenopeo, dove è scomparso nelle scorse ore. L'annuncio è stato dato dallo stesso sindaco Gaetano Manfredi, con una nota ufficiale.

"Esprimo il più profondo cordoglio, a nome mio e di tutta la città di Napoli, per la scomparsa del Maestro Michael Aspinall", ha fatto sapere il sindaco di Napoli, "Solo pochi mesi fa, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, ho avuto l’onore e il privilegio di consegnargli la Medaglia della Città. In quell'occasione avevamo celebrato non solo la sua straordinaria carriera di musicologo, cantante e attore di fama mondiale, ma soprattutto il suo immenso atto d'amore verso la nostra terra, che aveva scelto come casa. Con la sua scomparsa perdiamo un artista unico, capace di unire il rigore filologico all'ironia e al talento, ma soprattutto perdiamo uno dei più autorevoli e appassionati custodi della tradizione musicale napoletana nel mondo. Oggi ci stringiamo attorno ai suoi cari, consapevoli che il legame tra il Maestro Aspinall e Napoli resterà indissolubile", conclude il primo cittadino partenopeo. Tra i vari che hanno espresso il proprio cordoglio, anche il Rossini Opera Festival di Pesaro, che in una nota scrive: "Il Festival ricorda con affetto e commozione l'amico Michael Aspinall, traduttore dei nostri saggi, ma anche musicologo, cantante e impareggiabile entertainer. Ci mancheranno la sua ironia, la sua umanità e la sua insaziabile passione per la musica".