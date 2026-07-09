Morto Ferdinando Buonocore, maestro del gelato artigianale a Capri: aveva 71 anni

Morto Nando Buonocore, titolare dell’omonima gelateria di via Roma a Capri, pluripremiata tra le migliori d’Italia. Oggi i funerali nella chiesa di Santo Stefano.

Ferdinando Buonocore

Addio a Ferdinando Buonocore, meglio noto come Nando, maestro del gelato artigianale a Capri e titolare dell'omonima gelateria, pluripremiata e famosa in Italia e nel mondo. Si è spento all'età di 71 anni nella giornata di ieri, mercoledì 8 luglio. Oggi si terranno i funerali alle ore 17, nell'ex Cattedrale di Santo Stefano a Capri. La gelateria Buonocore è storica, la sua sede in via Roma a due passi dall’Anema e core, nota per il profumo delle cialde appena fatte che attirano i visitatori già dalla piazzetta. Produzione rigorosamente artigianale sia di pasticceria che di gelateria. Nando è stato promotore della emissione del primo francobollo sul gelato artigianale, unico caso della collezione del Made in Italy settore food. Nel 2012 è riuscito a far approvare la giornata europea del gelato artigianale al parlamento europeo.

Si è spento a 71 anni ieri mattina. La sua attività è stata premiata con Due coni dal Gambero Rosso e inserita nella guida delle Migliori gelaterie d’Italia 2027. Nel 2014 ha ricevuto il premio internazionale "Maestri gelatieri". "Ti ricorderemo sempre con quel sorriso discreto – recita un post sulla pagina della Gelateria Buonocore – le mani operose e lo sguardo determinato…Capri conserverà il ricordo del tuo lavoro, ma soprattutto della persona che sei stato. Perché i luoghi più belli sono fatti anche delle persone che li hanno resi speciali, giorno dopo giorno.Grazie, Ferdinando, per tutto ciò che hai donato senza mai chiedere nulla in cambio. Il tuo ricordo continuerà a vivere nei racconti di chi ti ha voluto bene, negli abbracci della tua famiglia, nei sorrisi degli amici e nella memoria di un’isola che non ti dimenticherà. Fai buon viaggio. E, ovunque tu sia, siamo certi che continuerai a regalare un po’ di dolcezza anche lì. Con affetto e gratitudine".

La famiglia Buonocore era originaria di Castellammare di Stabia. Il padre Raffaele si stabilì a Capri negli anni '50, dove aprì una salumeria in via Roma, poi trasformata in friggitoria. Negli anni Settanta acquistò un altro locale in via Vittorio Emanuele. Nando iniziò a produrre gelato artigianale, con grande successo, diventando una tappa per i tanti turisti dell'isola azzurra.