“Montecristo ha aspettato 10 anni la vendetta”: evade per perseguitare la ex a Capri che aveva tentato di strangolare e lo aveva fatto arrestare

Capri, 31enne arrestato oggi: era evaso dai domiciliari a Napoli per perseguitare l’ex fidanzata sull’isola che lo aveva fatto arrestare per violenze. Nei messaggi a lei: “Il mondo è piccolo non preoccuparti, Montecristo ci ha messo 10 anni per vendicarsi”

Immagine di repertorio

"Montecristo ha aspettato 10 anni la vendetta". È uno dei messaggi che un cameriere 31enne, ai domiciliari a Napoli per violenze sulla ex, ha inviato alla donna nonostante i divieti e le restrizioni imposte dalle autorità. Era stato infatti arrestato lo scorso maggio, dopo averla brutalmente picchiata e aver tentato di strangolarla. Non solo. L'uomo, un cameriere originario di Mugnano di Napoli e residente a Polcenigo, in provincia di Pordenone, è evaso dai domiciliari e questa mattina l'ha raggiunta di nuovo sull'isola azzurra, presentandosi sotto casa, dopo averla tempestata di messaggi minatori per settimane, tramite profili social falsi. È stato arrestato di nuovo dai carabinieri. La vittima è una donna 30enne residente a Ercolano.

Evade dai domiciliari per tornare a perseguitare la ex che l'ha denunciato

L’uomo è evaso dalla propria abitazione napoletana nelle prime ore del mattino per imbarcarsi alla volta di Capri, dove è arrivato alle 5.30 del mattino. In 20 minuti era sotto la porta di casa della vittima, nella zona di Marina Grande, e bussava con violenza. La stessa porta il cui vetro, circa un mese prima, aveva già frantumato a calci durante l’aggressione poco prima dell’estate.

È la stessa donna, nella denuncia sporta subito dopo i fatti, a raccontare ai carabinieri l’angoscia di quei minuti: “Guardando il mio cellulare mi accorgevo di aver ricevuto una serie di chiamate tramite il social network ‘Instagram’ da un profilo mai visto prima. Questo profilo è stato utilizzato da lui per contattarmi in quanto avevo bloccato il suo profilo ufficiale.” Un escamotage per aggirare il blocco imposto dalla vittima, accompagnato da una fotografia della porta di ingresso di casa sua, inviata pochi istanti prima di iniziare a bussare.

Leggi anche Negativo a droga e alcol test il 28enne che ha investito e ucciso il bimbo in minimoto a Lauro (Avellino)

La donna minacciata per settimane sui social

La donna, in un primo momento, ha atteso in silenzio nella speranza che l’uomo si allontanasse. Poi, temendo che potesse ripetere quanto già accaduto in passato, ha deciso di contattare telefonicamente il Comandante della Stazione Carabinieri di Capri, raccontandogli quanto stava accadendo.

Una nuova vessazione arrivata, come detto, dopo settimane di persecuzioni. Nei giorni scorsi, infatti, come ricostruito dagli investigatori, l’uomo aveva sommerso l’ex compagna, ma anche la madre e la sorella di lei, di messaggi e minacce inviati attraverso profili falsi su WhatsApp, Telegram ed email, alternando richieste di tornare insieme a minacce di vendetta. Il 15 giugno le aveva scritto: “Quando torni a Napoli torna in canotto perché prima o poi ti prendo e ti faccio pagare tutto quello che sto subendo…”.

Il messaggio a lei: "Montecristo ci ha messo 10 anni per la vendetta"

E, ancora, il giorno dopo, un altro messaggio di questo tenore: “Il mondo è piccolo non preoccuparti, Montecristo ci ha messo 10 anni per vendicarsi”. E ancora, il 12 giugno, una email dai toni inquietanti in cui affermava di essere entrato in possesso di video intimi della coppia, proponendo uno scambio: “Cara [nome], sono riuscito a recuperare i nostri video quando ci davamo i baci. Fammi sapere se li vuoi in cambio della borsa”.

Messaggi che arrivavano nonostante l’uomo fosse già agli arresti domiciliari proprio per le violenze commesse nei confronti della donna lo scorso maggio. Quando l’aggressione in casa, la prognosi di 7 giorni per contusioni multiple, il tentativo di soffocamento e l’attesa in casa nascosto nell’armadio avevano portato al primo arresto e all’attivazione del Codice Rosso.

Il 31enne è stato arrestato di nuovo

Ricevuta la richiesta di aiuto, il Comandante della Stazione di Capri, libero dal servizio, si è messo personalmente e immediatamente alla ricerca dell’uomo. Il militare esce di casa, si mette in sella al proprio scooter e riesce a trovare il 31enne all’interno di un bar del porto dell’isola visto che nel frattempo si era allontanato dall’abitazione della donna. Gli ha impedito di allontanarsi con una scusa in attesa dell’arrivo dei rinforzi già allertati per evitare che la situazione degenerasse. Bloccato, è stato trasferito in caserma. Per il 31enne sono scattate le manette per atti persecutori aggravati dalla relazione affettiva con la vittima. Deve rispondere anche di evasione. La donna, già inserita nel circuito di valutazione del rischio e nel protocollo “Codice Rosso” fin dal precedente episodio, ha rifiutato la collocazione in una struttura protetta. L’uomo è stato portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.