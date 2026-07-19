Bill Clinton e la moglie Hillary all’aeroporto di Salerno, poi il viaggio a Napoli

Vacanze campane per Bill e Hillary Clinton: arrivati allo scalo di Pontecagnano Faiano, prima il pranzo a Nerano, poi lo spostamento in direzione Napoli.

Bill Clinton e la moglie Hillary. Foto / Facebook

Sorpresa all'aeroporto "Salerno-Costa d'Amalfi" di Pontecagnano Faiano: sono infatti arrivati per qualche giorno di vacanza l'ex presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton e sua moglie Hillary. Nonostante il loro arrivo non fosse stato "annunciato" sui social, sovente si erano messe in moto nel massimo riserbo le autorità italiane, che hanno disposto i controlli di sicurezza previsti dal protocollo: un discreto dispiegamento di forze dell'ordine, per evitare qualunque tipo di possibile problema.

L'ex presidente (1993-2001) non è nuovo a visite a sorpresa a Napoli: spesso, sempre assieme alla moglie, è stato immortalato tra le vie partenopee. Da leggenda napoletana soprattutto la sua visita nel luglio del 1994, quando si fermò per una pizza da Di Matteo in via dei Tribunali. Quella foto di Bill Clinton, all'epoca fresco di primo mandato presidenziale, ancora oggi è nota a chiunque anche negli Stati Uniti d'America. Top secret, invece, la destinazione odierna: quel che è certo è che la coppia formata da Bill e Hillary, dopo un pranzo a Nerano, ha come destinazione Napoli: se saranno isole del Golfo o qualche hotel in centro, però, al momento non è dato saperlo. Ma sicuramente non passeranno inosservati, e chissà che non sia previsto proprio un "nuovo" passaggio ai Tribunali, ospite di Di Matteo.