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Un topo in giro all’aeroporto di Napoli-Capodichino, stupore ai check-in. E i turisti girano video

Un topo avvistato all’interno dell’area check-in dell’aeroporto di Capodichino. L’allarme delle agenzie di viaggi: “Stop degrado”
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A cura di Pierluigi Frattasi
Un topo all’Aeroporto di Napoli Capodichino / Fanpage.it
Un topo all’Aeroporto di Napoli Capodichino / Fanpage.it

Un topo se ne va in giro all'interno dell'Aeroporto di Napoli-Capodichino. Il piccolo roditore immortalato nei video dei turisti stupiti nell'area check-in, dove si trovano i banchi di accettazione per gli imbarchi sui voli. Nelle immagini si vede il topolino grigio acquattato sotto uno dei banconi, apparentemente spaventato dal trambusto aeroportuale. La vicenda è stata segnalata dalle agenzie di viaggi e tour operator anche alla Gesac, la società che gestisce lo scalo partenopeo. "Le immagini – spiega Cesare Foà, presidente di Adv Unite – sono di qualche giorno fa. Abbiamo segnalato il problema alla società. L'Aeroporto di Napoli è un colabrodo con foto drammatiche dai topi ai banchi accettazione, ai nastri sporchi e al traffico caotico. L'hub di ingresso in città non può restare in queste condizioni".

Le agenzie di viaggi: "Basta degrado, serve programmazione"

Non è la prima volta che dei topi vengono avvistati all'interno dello scalo partenopeo. Era già accaduto l'anno scorso. Del resto, l'accesso all'aeroporto è fronte strada, mentre ci sono vari metodi per i roditori per intrufolarsi e nascondersi in spazi stretti e angusti. Dall'altra parte, non è escluso che nei prossimi giorni di traffico intenso, possa essere necessario provvedere ad una derattizzazione, considerate anche le implicazioni igienico-sanitarie che la presenza di roditori in uno spazio pubblico possono comportare.

"Per fortuna al momento i nostri clienti stanno bene – prosegue Foa – Il tema del decoro delle infrastrutture dei trasporti a Napoli è fondamentale. Nonostante i tanti turisti, la città continua ad avere grossi problemi. Le porte di ingresso della città, come stazione centrale, Capodichino e Porto versano in situazione drammatiche emergenziali, con gli abusivi che imperversano all'esterno per accalappiarsi i clienti. L'altro tema fondamentale da affrontare è l'America's Cup. L'evento parte a settembre con le prime gare. Ci chiediamo quando sarà avviata la programmazione turistica? Last minute?". L'Aeroporto di Napoli, peraltro, chiuderà per un mese a novembre, per i lavori alla pista.

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