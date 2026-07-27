Il matrimonio di Emma Roberts, due abiti da sposa su misura: cerimonia in bianco, party in nero

L’attrice ha sposato dopo quattro anni di relazione Cody John. Nel grande giorno, ha scelto due creazioni personalizzate realizzate da Monique Lhuillier.

Emma Roberts, 2024 CMT Music Awards

Emma Roberts (nipote di Julia Roberts) e l'attore Cody John si sono sposati sabato, nel corso di una cerimonia all'aperto tenuta in una residenza privata in Idaho. I due stanno insieme dal 2022; prima lei era stata legata per circa tre anni al collega Garrett Hedlund, da cui ha avuto il figlio Rhodes Robert Hedlund. Si tratta di una relazione vissuta il più possibile lontano dai riflettori e dai social, una scelta fatta per proteggere la propria vita sentimentale.

La sposa, nel fatidico giorno del sì, ha indossato due creazioni su misura realizzate appositamente per lei da Monique Lhuillier: l'abito per la cerimonia e quello indossato poi al ricevimento. La designer è nota proprio per le sue collezioni da cerimonia, per il suo stile romantico apprezzato dalle celebrity: veste spesso per i red carpet Taylor Swift, Emma Stone, Blake Lively.

A Vogue Emma Roberts ha raccontato di aver strettamente collaborato con la Maison nelle varie fasi della progettazione: "Sapevo solo che volevo qualcosa di molto vintage. Sono ossessionata dai libri antichi e dalla caccia al tesoro, adoro collezionare oggetti d'epoca, quindi volevo davvero che questo trasparisse dall'abito" ha raccontato. C'è stato un lavoro molto certosino su un aspetto in particolare, apparentemente irrilevante: la tonalità di bianco! La sposa non voleva indossare un bianco puro per percorrere la navata e dunque ha cercato una nuance personalizzata leggermente sporca: "Volevo un po' sembrare un fantasma, una piccola bambola fantasma antica" ha detto. Il colore finale è stato chiamato "rosa antico", un omaggio al secondo nome di Emma (cioè Rose): trae ispirazione da una palette nude.

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Instagram @moniquelhuillier

Dopo un lungo lavoro, la Maison ha realizzato questo vestito in chiffon di seta etereo, romantico e d'ispirazione vintage composto da un elaborato corsetto con stecche leggermente visibili e scollatura asimmetrica, gonna a strati con spacco per dare movimento, strascico posteriore molto scenografico più uno scialle removibile impreziosito da pizzo francese color ecru. Immancabile il velo, lungo fino a terra in tulle di seta tinto color rosa antico, abbinato a una delicata voilette di pizzo poggiata sugli occhi. "Ci sono voluti nove mesi per realizzare questo abito e direi quasi 1000 ore di lavoro per completarlo" ha spiegato soddisfatta Lhuillier, che è riuscita nell'intento di far sembrare la sposa una creatura a metà tra principessa, bambola e fata!

Ig Story @emmaroberts

Come molte spose fanno, anche Emma Roberts ha scelto di fare un cambio d'abito. Questa usanza sta prendendo sempre più piede ed è un modo per scandire diverse fasi della giornata: il rito nuziale vero e proprio, l'arrivo alla festa, il taglio della torta, il momento in cui scatenarsi in pista da ballo. L'abito principale, infatti, era strutturato per trasformarsi nel corso della serata, creando ben cinque look diversi! La sposa ha poi stupito tutti andando contro la tradizione e passando dal total white al total black! Ebbene sì, ha scelto un abito nero. Si tratta di un modello d'archivio della collezione Autunno 2004 del brand: un completo a due pezzi composto da corpetto nero strapless in pizzo Chantilly e gonna midi in organza di seta a strati. "Adoro l'idea di indossare il nero per l'after party – ha spiegato la sposa – Ci piace fare qualcosa di un po' inaspettato".