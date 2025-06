video suggerito

Quali sono le isole più piccole ed economiche della Grecia per una vacanza all'insegna del relax Volete organizzare una vacanza in Grecia ma lontani dalle solite mete prese d'assalto dai turisti? Ecco quali sono le isole più piccole ed economiche dove godersi la tranquillità e il relax.

A cura di Valeria Paglionico

Koufonissia

L'estate 2025 è cominciata e, complici le giornate sempre più calde e soleggiate, sono moltissimi coloro che stanno già approfittando dei weekend per partire alla volta di mete balneari più o meno esotiche. Stando alle stime, anche quest'anno la Grecia sarà ancora una volta tra i paesi più gettonati tra i turisti internazionali, tanto che si prevede un numero elevatissimo di visitatori, soprattutto durante il mese di agosto. Tutti coloro che, però, non intendono ritrovarsi a dover prendere il sole o passeggiare "sommersi" dalla folla farebbero bene a evitare le isole iconiche (come Santorini e Mykonos, da anni vittime di overtourism). Meglio, invece, preferire le isole più piccole ed economiche della nazione: ecco quali sono.

Le isole più piccole e incontaminate della Grecia

Volete organizzare una vacanza in Grecia all'insegna del relax e della tranquillità? Fareste bene a evitare le isole prese d'assalto dal turismo di massa, dove i resort e le spiagge iconiche diventano veri e propri "formicai" in alta stagione. Esistono delle alternative decisamente più piccole, economiche e calme, dove potersi godere al 100% un'esperienza di "vita lenta". La prima è Telendos, un'isola nel Dodecaneso che può essere visitata completamente a piedi, visto che si estende su 4,9 km quadrati.

Telendos

L'ideale è soggiornare in uno degli alloggi familiari disponibili, così da potersi godere davvero al 100% la cultura e l'atmosfera locale. Un'altra isola perfetta per gli amanti della tranquillità è Koufonissia, nelle Piccole Cicladi: grande poco più di 6 km quadrati, è dotata di spiagge paradisiache raggiungibili a piedi. Sempre nelle Piccole Cicladi, anche Schinoussa, un paradiso da 9 km quadrati dove molte taverne offrono anche la possibilità di pernottare.

Schinoussa

Dove organizzare una vacanza all'insegna della vita lenta

Kastellorizo è l'isola più orientale della Grecia ed è la meta da scegliere assolutamente se si va alla ricerca del relax. Fascino storico, natura selvaggia e tranquillità: in poco più di 9 km quadrati ci si potrà godere la "vita lenta".

Kastellorizo

Donoussa nelle Piccole Cicladi e Agathonisi nel Dodecaneso sono altre due valide alternative super economiche per gli amanti del silenzio e del contatto con la natura. Folegandros è un po' più grande rispetto alle altre (misura 32 km quadrati) ma ha mantenuto la sua natura incontaminata, dunque è perfetta per coloro che sono alla ricerca di esperienze wild. In quanti si lasceranno ispirare da questa lista per l'organizzazione delle prossime vacanze estive?

Folegandros