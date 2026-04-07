Addio all’arredamento Instagrammabile: il trend Real Home vuole che le case raccontino la propria storia

Negli ultimi anni a dominare nel settore home è stato lo stile minimal, quello contraddistinto da ordine, pulizia e funzionalità. In termini pratici in fatto di arredamento significa che hanno trionfato le stanze così perfette e impeccabili da sembrare che fossero state costruite per degli scatti super Instagrammabili. Elementi coordinati, nulla fuori posto e un ordine maniacale: sebbene gli ambienti fossero meravigliosi (e a prova di like), non risultavano sempre credibili. Da qualche tempo a questa parte, però, le cose sono leggermente cambiate: ecco cosa impone il nuovo trend "Real Home".

Cos'è la tendenza Real Home

Dite addio alle case ordinatissime, perfette per gli scatti di Instagram, la nuova tendenza Real Home vuole che le abitazioni contemporanee raccontino la storia di chi ci abita, che trasmettano un senso di familiarità, di vissuto e di profonda personalizzazione. I libri devono essere in disordine, le opere d'arte devono accumularsi e confondersi con i cimeli di famiglia, gli accessori dal significato simbolico devono essere in vista: sebbene a primo impatto possa sembrare un'atmosfera "da showroom", in realtà lo spazio risulta accogliente perché riflette alla perfezione la propria quotidianità. Insomma, le case e il loro arredamento devono essere "vere" e non più costruite a tavolino per risultare esteticamente piacevoli.

Com'è nata la mania delle "Case Vere"

Come è nato il trend Real Home? Dopo anni di perfezione ossessiva, le persone si sono stancate di avere una casa-museo creata solo per accumulare like sui social. Ora ci si vuole davvero godere lo spazio in cui si trascorre la maggior parte del proprio tempo libero ed è per questo che lo si vuole trasformare in un tempio di comfort, relax e autenticità. Gli ambienti non devono più essere semplicemente uno specchio delle mode del momento, devono essere progettati per rispecchiare la propria vita. Addio, dunque, agli accessori di tendenza che saranno out nel giro di qualche mese, è arrivato il momento di puntare tutto su pezzi pregiati e longevi, capaci di resistere al tempo e ai trend, capaci di riflettere i ricordi e le esigenze. Via libera a fotografie, souvenir, cimeli, libri e oggetti da collezione: la casa deve evolversi col proprio proprietario, diventando il suo rifugio intimo e personale.