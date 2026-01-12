Il ritorno delle cucine “chiuse”: perché sta finendo l’epoca degli open space

Negli ultimi anni le cucine open space, quelle "unite" al soggiorno in un unico grande ambiente solitamente posizionato all'ingresso, hanno dominato il mondo dell'interior design ma ora le cose stanno lentamente cambiando. Sono sempre di più le persone che, nel momento in cui cominciano a ristrutturare una nuova casa, chiedono delle cucine "chiuse", ovvero separate con porte e pareti dal salotto: ecco per quale motivo sta tornando il trend caduto progressivamente in disuso dall'inizio degli anni 2000.

Addio open space

I trend dell'animo vintage stanno tornando e non solo nel mondo della moda ma anche quando si parla di arredamento: lo dimostra il fatto che in moltissimi stanno apprezzando sempre di più le cucine chiuse, preferite a quelle open space che hanno spopolato negli ultimi decenni. Fino ad oggi, infatti, le tendenze di interior design imponevano di abbattere le pareti di separazione tra cucina e salone, creando un unico grande ambiente capace sia di accogliere gli ospiti tra divano e area relax, sia di dare ai proprietari la possibilità di cucinare "a vista", intrattenendosi con gli altri piuttosto che isolarsi in un'altra camera. Ora, però, pare esserci un gran ritorno al passato e alle stanze indipendenti dedicate alla cottura e alla preparazione dei pasti.

Il nuovo trend è retrò

Cadute in disuso alla fine del XX secolo per il desiderio di creare spazi più luminosi e "social", le cucine chiuse ora sono di nuovo super richieste. Il motivo è molto semplice: sebbene a primo impatto possano sembrare la scelta peggiore in fatto di intrattenimento e di stanze ariose, in verità permettono di contenere il disordine, mantenere l'autenticità architettonica di un'appartamento e offrire una maggiore funzionalità. Niente più puzze di cibo e cene con piani cottura unti sullo sfondo, con la cucina "tradizionale" si ritorna ad avere privacy. Come se non bastasse, la camera dedicata esclusivamente ai pasti diventa uno spazio caldo e senza tempo, l'ideale per coloro che vogliono dare alla casa un'identità distintiva forte ma allo stesso tempo confortevole. In quanti seguiranno questa mania retrò nell'appartamento da ristrutturare?