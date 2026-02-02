stile e Trend
video suggerito
video suggerito

È finita l’era delle porte a soffietto: quali sono le alternative alla moda da usare in cucina

Ricordate le porte a soffietto degli anni ’90? È finita la loro epoca: ecco quali sono le alternative da usare nella cucina della propria casa.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Credevate che le porte a soffietto fossero la scelta ideale per salvare spazio con stile? Vi sbagliavate: questa tendenza di interior design non ha resistito alla prova del tempo e risulta ormai superata e retrò. Oltre a essere una moda che fa sembrare la cucina datata, viene considerata un po' troppo ingombrante per le case moderne, dove la quadratura è ridotta all'osso (visti i prezzi esorbitanti di fitti e vendite). Ecco, dunque, quali sono le alternative super trendy da poter utilizzare in un appartamento contemporaneo.

Perché le porte a soffietto sono "datate"

Le porte a soffietto sono quelle dall'estetica "a fisarmonica", composte da più pannelli uniti tra loro con perni verticali che si ripiegano su loro stessi, consentendo il meccanismo di apertura e chiusura. Sebbene andassero di moda tra gli anni '80 e i primi 2000, ora è arrivato il momento di mandarle "in pensione". Non solo vengono considerate retrò, datate e poco pratiche, ma non risultano neppure particolarmente resistenti nel tempo. Certo, aiutano a risparmiare spazio quando si vuole avere una cucina chiusa, ma è chiaro che non sono la soluzione ideale per chi intende ristrutturare casa seguendo i trend del momento. Il "problema" principale delle porte a soffietto è il design a pannelli: quando è aperta, ruba spazio prezioso alla parete, mentre quando è chiusa, riduce drasticamente la luce.

Come sostituire una porta a soffietto

Per fortuna, però, esistono delle alternative super glamour ed economiche, che sembrano essere anche senza tempo. Al posto dei modelli a soffietto, in una cucina chiusa si può installare una porta scorrevole: ha vetri più grandi, linee visive più pulite e crea un migliore flusso tra esterno e interno senza creare un "ingombro visivo". Molto popolari, anche le porte minimaliste in stile Crittall, ovvero con grandi vetrate e infissi in acciaio (questi ultimi da rivisitare in nuove tonalità come il bronzo o lo champagne). Utilizzare nei pannello in vetro fissi accanto a porte spaziose conferisce un effetto più calmo e luminoso. Le porte pivotanti (o a bilico), invece, sono di design e ruotano attorno a un asse verticale decentrato, dunque sono la scelta perfetta per uno stile super elegante, mentre le porte a scomparsa sono le più glamour (da mettere in atto quando lo spazio lo consente): una volta aperte, infatti, sono praticamente invisibili e gli ambienti vengono trasformati in grandi open space.

Casa e living
0 CONDIVISIONI
Immagine
Look
da star
I look ai Grammy Awards 2026
Gli artisti protestano contro Trump indossando le spille "ICE Out"
Gli artisti protestano contro Trump indossando le spille "ICE Out"
Chappell Roan esagera col nude look: l'abito è tenuto sù dai piercing ai capezzoli
Chappell Roan esagera col nude look: l'abito è tenuto sù dai piercing ai capezzoli
Samira Lui a Verissimo anticipa la primavera con il look total denim
Samira Lui a Verissimo anticipa la primavera con il look total denim
Giorgia ad Amici col cardigan da oltre 2mila euro
Giorgia ad Amici col cardigan da oltre 2mila euro
Margot Robbie, il significato della collana con incisione segreta
Margot Robbie, il significato della collana con incisione segreta
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views