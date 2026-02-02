È finita l’era delle porte a soffietto: quali sono le alternative alla moda da usare in cucina

Credevate che le porte a soffietto fossero la scelta ideale per salvare spazio con stile? Vi sbagliavate: questa tendenza di interior design non ha resistito alla prova del tempo e risulta ormai superata e retrò. Oltre a essere una moda che fa sembrare la cucina datata, viene considerata un po' troppo ingombrante per le case moderne, dove la quadratura è ridotta all'osso (visti i prezzi esorbitanti di fitti e vendite). Ecco, dunque, quali sono le alternative super trendy da poter utilizzare in un appartamento contemporaneo.

Perché le porte a soffietto sono "datate"

Le porte a soffietto sono quelle dall'estetica "a fisarmonica", composte da più pannelli uniti tra loro con perni verticali che si ripiegano su loro stessi, consentendo il meccanismo di apertura e chiusura. Sebbene andassero di moda tra gli anni '80 e i primi 2000, ora è arrivato il momento di mandarle "in pensione". Non solo vengono considerate retrò, datate e poco pratiche, ma non risultano neppure particolarmente resistenti nel tempo. Certo, aiutano a risparmiare spazio quando si vuole avere una cucina chiusa, ma è chiaro che non sono la soluzione ideale per chi intende ristrutturare casa seguendo i trend del momento. Il "problema" principale delle porte a soffietto è il design a pannelli: quando è aperta, ruba spazio prezioso alla parete, mentre quando è chiusa, riduce drasticamente la luce.

Come sostituire una porta a soffietto

Per fortuna, però, esistono delle alternative super glamour ed economiche, che sembrano essere anche senza tempo. Al posto dei modelli a soffietto, in una cucina chiusa si può installare una porta scorrevole: ha vetri più grandi, linee visive più pulite e crea un migliore flusso tra esterno e interno senza creare un "ingombro visivo". Molto popolari, anche le porte minimaliste in stile Crittall, ovvero con grandi vetrate e infissi in acciaio (questi ultimi da rivisitare in nuove tonalità come il bronzo o lo champagne). Utilizzare nei pannello in vetro fissi accanto a porte spaziose conferisce un effetto più calmo e luminoso. Le porte pivotanti (o a bilico), invece, sono di design e ruotano attorno a un asse verticale decentrato, dunque sono la scelta perfetta per uno stile super elegante, mentre le porte a scomparsa sono le più glamour (da mettere in atto quando lo spazio lo consente): una volta aperte, infatti, sono praticamente invisibili e gli ambienti vengono trasformati in grandi open space.