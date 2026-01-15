Gli oggetti passati di moda da non avere più in casa, dalle bomboniere d’argento alla frutta finta

Sapete che in casa potreste avere una serie di oggetti e accessori ormai fuori moda? Ecco quali sono quelli da eliminare assolutamente per un arredamento super trendy.

È inutile negarlo, tutti siamo degli "accumulatori seriali" e in casa ci ritroviamo costantemente sommersi di oggetti e accessori che non utilizziamo ma che non gettiamo per il loro valore affettivo o perché siamo certi del fatto che un giorno potrebbero servirci. Con l'inizio del nuovo anno, però, è arrivato il momento di dire addio a tutto il superfluo, così da fare ordine più facilmente e da dare un nuovo volto all'appartamento: ecco quali sono gli oggetti e gli accessori ormai fuori moda che non si dovrebbero più avere in casa.

Bomboniere d'argento e cristallo

In quanti hanno le mensole delle pareti attrezzate del salotto piene di bomboniere d'argento e cristallo risalenti agli anni '90? Sebbene all'epoca andassero particolarmente di moda, oggi risultano superate e retrò. Certo, a volte possono nascondere legami affettivi importanti ma, nel caso in cui non si vogliono gettare, andrebbero quanto meno confermate. Sarebbe meglio, infatti, lasciare spazio a degli accessori più moderni e capaci di lasciare emergere la propria personalità con stile.

Bomboniere d’argento

Cristalleria vintage

Nelle credenze tutti abbiamo dei servizi di piatti e di bicchieri ereditati da genitori e nonni ma il più delle volte, considerati "buoni", non vengono utilizzati per la quotidianità, trasformandosi in un inutile accumulo di polvere. È arrivato il momento di eliminarli? A meno che non si voglia seguire il trend degli arredi vintage tornati in voga, pare proprio di sì. Se, però, non si vogliono proprio distruggere, l'ideale sarebbe regalarle, donarle o metterle in vendita sui principali e-commerce second hand.

Cristalleria vintage

Centrini di pizzo

Negli anni '90 tutti li avevano in casa, rigorosamente realizzati a mano dalle proprie nonne: venivano usati come centrotavola, come sottopentola o come semplici elementi decorativi ma oggi i centrini in pizzo sono completamente superati. Se si vogliono tenere come ricordo, vanno (per fortuna o purtroppo) conservati nei cassetti.

Centrino di pizzo

Scritte di legno ai muri

In quanti hanno ancora le scritte di legno in stile boho chic appese ai muri? È arrivato il momento di dirgli addio, soprattutto se si vuole trasformare la casa in un ambiente super trendy. "Famiglia", "Amore", "Casa": non solo esteticamente non sono il massimo, anche quando si parla di significato simbolico fanno riferimento a valori decisamente troppo vaghi. Ad oggi esistono tanti accessori più moderni e personalizzati capaci di esprimere qualcosa di più significativo con stile.

Scritte di legno appese ai muri

Accessori a tema nautico

Ancore, reti da marinaio, fari e conchiglie: gli accessori a tema nautico in casa hanno letteralmente spopolato negli scorsi anni, tanto da essere diventati dei must nel mondo dell'interior design. Ad oggi, però, sono assolutamente fuori moda, soprattutto perché è finita l'epoca dei colori pastello per le pareti e gli arredi.

Arredi a tema nautico

Lampadine "nude"

Ricordate la moda delle lampadine nude lasciate appese al soffitto? È arrivato il momento di dire addio a questo trend, ormai troppo hipster per i tempi contemporanei. Sebbene sia una modalità di illuminazione ancora in voga per caffetterie, vinerie e bar, nell'ambiente più intimo della casa risulta solo retrò, meglio preferire un accessorio d'effetto come un lampadario.

Lampadine nude

Frutta finta nei centrotavola

La frutta finta nei centrotavola era un must indiscusso degli anni '90, tanto che praticamente in ogni casa il soggiorno veniva decorato con questi accessori. Che fine fargli fare oggi? Mele, kiwi e banane di plastica vanno assolutamente gettate (o quanto meno nascoste): sarebbe meglio puntare tutto sulla frutta fresca, così da prendersi cura anche della propria salute.

Frutta finta

Barattoli di vetro usati come vasi

Negli ultimi anni i barattoli di vetro, di quelli che solitamente vengono utilizzati per le conserve, sono stati trasformati in vasi, portacandele, dispenser di sapone e addirittura lampade. All'alba del 2026, però, questo trend si è esaurito e sarebbe bene tornare a puntare su dei vasi veri e propri, magari artigianali o dipinti a mano, per avere in casa un accessorio davvero super glamour.