Dalle maschere al carbone alle mensole sospese: le tendenze a cui diremo addio nel 2026

Dite addio alle maschere al carbone, ai pantaloni skinny e alle mensole sospese: ecco quali sono gli accessori e gli oggetti che non acquisteremo più nel 2026.

Il 2025 volge al termine e, come da tradizione, è arrivato il momento di tirare le somme, così da dare il via a una nuova e raggiante fase della propria vita. Cos'è che non porteremo con noi con l'inizio del nuovo anno? Una serie di accessori che sono stati super trendy negli scorsi mesi ma che col passare del tempo hanno perso il loro appeal. La catena di grandi magazzini britannica John Lewis & Partners ha realizzato il suo rapporto annuale sulle abitudini di acquisto dei clienti e ha rivelato quali saranno gli articoli che non andranno più di moda nel 2026: ecco il risultato.

Pantaloni over e maschere LED: gli accessori must del 2026

Il contenuto dei nostri carrelli della spesa è in continua evoluzione ma ci sono dei prodotti in particolare che non porteremo con noi nel 2026. Secondo il rapporto realizzato da John Lewis & Partners, è arrivato il momento di dire addio ai jeans skinny e ai jeggings, ora bisogna optare per delle silhouette più rilassate e ampie. La cosa vale soprattutto per gli uomini, per i quali i pantaloni aderenti saranno letteralmente "banditi" nel nuovo anno. Nell'universo beauty, invece, sarebbe bene dimenticare le maschere al carbone o all'argilla. Nel 2026 non ci si dovrà impasticciare la pelle del viso con i mix più strani e svariati, saranno super trendy le maschere LED hi-tech e i prodotti di bellezza coreani, soprattutto le maschere in tessuto.

Perché i letti matrimoniali non andranno più di moda

Cosa dire, invece, dell'arredamento e dell'interior design? I letti matrimoniali non sono più uno standard, nella camera da letto contemporanea bisogna avere un materasso king size, che aiuta a dormire più comodi anche quando si è in due. Addio anche alle mensole sospese senza staffe: se un tempo erano la scelta migliore per esporre libri e decorazioni varie, ora bisogna puntare su scaffali e mensole da muro indipendenti. Via libera a vasi, piatti, bicchieri, dischi in vinile e a tutti gli oggetti capaci di mettere in mostra la propria personalità e il proprio gusto. Per finire in cucina c'è un elettrodomestico in particolare che sta vivendo il suo declino: la macchina per il sottovuoto, da evitare assolutamente se si desidera essere sul pezzo in fatto di tendenze.