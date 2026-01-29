Addio al triangolo da lavoro in cucina: perché è un design superato e retrò

Come va arredata una cucina moderna? Innanzitutto è fondamentale dire addio al minimalismo in stile nordico, ormai superato e "sostituito" da arredi coloratissimi e capaci di riflettere la propria personalità. Come se non bastasse, stiamo assistendo a un gran ritorno delle cucine chiuse, preferite sempre più spesso agli open space che hanno dominato negli ultimi decenni. Tra le rivoluzioni che bisogna mettere in atto nella camera riservata alla preparazione dei pranzi e delle cene c'è anche l'eliminazione del triangolo di lavoro, ovvero il progetto ergonomico che dispone lavello, fornelli e frigorifero in forma triangolare, ormai considerato obsoleto e retrò.

A cosa serve il triangolo di lavoro in cucina

Per quale motivo il triangolo di lavoro in cucina ha sempre riscosso un incredibile successo? Posizionando il lavello, il piano cottura e il frigorifero in un angolo, dunque in forma triangolare, minimizza i movimenti, ottimizzando i flussi di lavoro e dando vita a un percorso "senza ostacoli". Le sue origini risalgono al XIX secolo e ancora oggi da molti viene considerato un design collaudato per rendere la preparazione dei pasti super intuitiva. L'unico piccolo "inconveniente" è che nei progetti delle cucine contemporanee risulta un tantino retrò. Il motivo è molto semplice: le cucine si sono evolute, sono diventate estensione degli spazi abitativi, spesso sono aperte e sono dotate di numerosi elettrodomestici e accessori super tecnologici (che non trovano però spazio in quel triangolo).

Il triangolo di lavoro non è più una priorità

I triangoli di lavoro in cucina risultano essere obsoleti se guardati come "sistemi autonomi". Questo significa che da soli non possono più essere efficienti, flessibili e funzionali ma vanno affiancati ad altre zone di lavoro all'interno della stessa cucina. Bisogna, infatti, prendersi cura della preparazione e della cottura dei cibi ma anche dell'intrattenimento e dell'impiattamento, cose che non possono essere fatte tutte in un unico angolo. Come se non bastasse, i piani cottura contemporanei sono così meravigliosi e curati che vanno esposti con orgoglio e non nascosti. Stessa cosa vale anche per i lavelli, spesso arricchiti anche con la lavastoviglie. Nelle case moderne, inoltre, sono sempre più richieste le "zone bevande" con angoli bar e cantinette. Insomma, nel design contemporaneo il classico triangolo di lavoro non è più una priorità, ora si lascia molto più spazio alle tecnologie e agli spazi per ospitare attività e cene informali.