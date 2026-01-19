Perché è arrivato il momento delle cucine chiuse e quando preferirle agli open space

Il mondo dell'home design è in continua evoluzione e a dimostrarlo sono le tendenze che stanno prendendo sempre più piede da qualche tempo a questa parte, prima tra tutte quella delle cucine chiuse. Se in passato a trionfare era stato lo stile minimal fatto di ambienti total white ordinatissimi ed essenziali, ora si sta assistendo a un gran ritorno della personalizzazione delle case. Perché questa inversione di tendenza piace tanto e quando preferire le cucine chiuse agli open space?

Gli svantaggi degli open space

Gli open space hanno letteralmente dominato le tendenze di home design degli ultimi anni e i motivi sono molto semplici: invitano le persone a riunirsi, creano un'atmosfera ariosa e fanno entrare più luce naturale. Allo stesso tempo, però, nascondono degli svantaggi. Innanzitutto rendono difficile la disposizione dell'arredamento, visto che non sono dotati di aree pre-separate. Il più gli spazi vengono divisi con tappeti, divani, librerie o tavoli ma è chiaro che si tratta di una soluzione "improvvisata" e non netta. Come se non bastasse, essendo stanze ampie e aperte, riducono la sensazione di privacy e intimità. Questo significa non solo che non si trova lo spazio per avere un momento tutto per sé, ma anche che il disordine è in bella vista in ogni momento. Certo, l'open space rimane una realtà importante e richiesta nell'interior design ma è consigliata soprattutto a coloro che amano avere spesso ospiti in casa.

Cucina open space

I lati positivi delle cucine chiuse

Le cucine chiuse stanno diventando sempre più richieste per una serie di motivi, primo tra tutti il fatto che permettono di giocare con diversi stili di design. Avere spazi separati per soggiorno e cucina, infatti, significa che ognuna delle camere può essere arredata con materiali e arredi diversi, mixando estetica classica e senza tempo con un design più moderno. Le case con planimetrie chiuse hanno più pareti e più spazi (anche se spesso piccoli) e risultano più affascinanti, accoglienti, multifunzionali e intime: ognuno ha il proprio spazio indipendente e può utilizzarlo quando meglio crede, senza intaccare la privacy altrui. Da non sottovalutare, la questione "odori di cibo", che in una cucina chiusa rimangono circoscritti all'ambiente in cui si preparano pranzo e cena. Insomma, la cucina chiusa è la scelta ideale per una famiglia numerosa o semplicemente per coloro che intendono tenere separate la zona per accogliere gli ospiti da quella in cui cucinano.