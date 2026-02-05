Addio open space: perché le case con planimetrie “frammentate” sono le più amate del momento

Avete mai sentito parlare di case con planimetrie “frammentate”? Ecco cosa sono e per quale motivo stanno diventando molto amate.

Le case con ambienti open space hanno letteralmente dominato il settore home nell'ultimo decennio, il motivo? Unire salotto e cucina in un'unica grande camera permette di rendere gli spazi più ariosi, favorendo la socialità quando si hanno ospiti. Oggi, però, le cose sono cambiate e si sta assistendo al ritorno delle cucine "chiuse". Coloro che, però, non si sentono ancora pronti per compiere questo drastico passo possono optare per le planimetrie "frammentate": ecco cosa sono e per quale motivo sono tanto amate.

Cosa sono le planimetrie frammentate

Dite addio agli open space, è arrivato il momento di fare spazio alle planimetrie "frammentate". Si tratta di una via di mezzo tra gli spazi aperti e le stanze chiuse, cosa he permette di dividere gli ambienti con eleganza e originalità. I progetti di questo tipo sono quasi completamente privi di pareti proprio come gli open space ma utilizzano i pavimenti, i colori dei muri, i materiali e i mobili per dividere gli spazi, creando angoli separati e intimi. Il vantaggio delle planimetrie frammentate sta nel fatto che non bisogna spendere elevate cifre in lavori di ristrutturazione e, come se non bastasse, si può anche tornare alla pianta originale (ovvero aperta) quando si vuole senza fare grandi cambiamenti.

I vantaggi delle planimetrie frammentate

Le planimetrie "frammentate" sono anche l'ideale per arredare in modo chic e moderno le case con delle piante irregolari. Considerando il fatto che ad oggi moltissimi appartamenti di grandi dimensioni vengono divisi per creare delle abitazioni più piccole, spesso ci si ritrova con degli spazi "morti", che possono essere rivoluzionari semplicemente con un colore acceso sulla parete, una libreria o una diversa pavimentazione. Insomma, le planimetrie frammentate permetto di rendere gli ambienti aperti più intimi ma senza isolarli come quando le stanze vengono chiuse. In quanti seguiranno il trend?