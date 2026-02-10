Il tavolo a isola è l’accessorio da avere in cucina nel 2026

Il settore home sta vivendo un periodo di grandi rivoluzioni e il motivo è molto semplice: dopo anni di dominio del minimalismo in stile nordico, ora si sta assistendo al ritorno degli arredi colorati e personalizzati. La cucina, in particolare, è la zona della casa che risulta maggiormente trasformata rispetto al passato, soprattutto perché è arrivata la fine dell'epoca degli open space (che stanno lasciando spazio alle cucine chiuse). In entrambi i casi, però, c'è un accessorio ben preciso che non può mancare nella camera dedicata ai fornelli: ecco qual è.

Perché il tavolo a isola è l'accessorio da arredo più trendy del 2026

Che si abbia una cucina chiusa o un open space, la cucina è il luogo più "abitato" della casa, quello in cui ci si dedica non solo alla preparazione dei manicaretti ma anche alla socialità, chiacchierano con la famiglia a fine giornata oppure con gli amici durante una cena. È proprio per questo che, stando alle stime, tra gli accessori più richiesti del 2026 ci sarà il tavolo a isola, destinato a sostituire definitivamente i classici tavoli da pranzo lunghi e ingombranti. L'isola, infatti, non viene più usata come un semplice piano da lavoro, è diventata un elemento dal forte potere stilistico e sociale, nonché il punto focale di tutta la casa.

Cucina con isola

Quale tavolo a isola scegliere

Il tavolo a isola secondo i designer contemporanei è il "cuore pulsante" della casa, il punto su cui tutti amano soffermarsi, anche per un aperitivo veloce. Naturalmente bisogna scegliere la sua grandezza e il suo stile in base alle esigenze. Per le famiglie più grandi è essenziale avere una zona per la preparazione dei cibi (in materiale altamente resistente) e una da dedicare al consumo dei pasti (qui sarebbe bene aggiungere delle setute extra). Nel caso di famiglie meno numerose, invece, si può optare per qualcosa di più piccolo, facendo sempre attenzione alla funzionalità. In entrambi i casi sarebbe bene illuminare la zona con lampadari a sospensione, l'ideale per rendere l'ambiente accogliente e gradevole.

