È il momento di dire addio alle mensole a giorno in cucina: fanno sembrare la casa vecchia

L'elemento di arredo che più di tutti ha spopolato nelle cucine di inizio anni 2000? Le mensole a giorno, che da sempre hanno rappresentato una soluzione intelligente per chi è alla ricerca di spazio nella stanza della casa dedicata ai fornelli, ai pranzi e alle cene. Ad oggi, però, non solo non sono più di tendenza ma finiscono anche per dare alla casa un aspetto datato e retrò. Con cosa vanno sostituite e in che modo possono essere rivisitate per essere personalizzate?

Perché le mensole a giorno sono retrò

Le mensole a giorno, ovvero quelle attaccate ai muri che lasciano gli oggetti in vista, hanno spopolato nelle cucine di inizio anni 2000 ma ad oggi sono assolutamente da evitare nelle case moderne. Sebbene riescano a rendere l'ambiente personalizzato e fresco, non si adattano allo stile minimal e chic che sta dominando il settore home da qualche anno a questa parte. In case in cui dominano le linee pulite e gli accessori funzionali, le mensole a giorno rischiano di portare disordine visivo. Come se non bastasse, accumulano polvere e grasso con estrema facilità, costringendo i padroni di casa a pulirli regolarmente proprio come si fa con le superfici di cottura. A quali design si adattano? Alle cucine rustiche e country, dove le stoviglie e i prodotti secchi possono essere riposti "a vista", così da aggiungere un tocco di personalità.

Cosa usare nelle case moderne al posto delle mensole al giorno

Come sostituire le mensole a giorno per trasformare una cucina che sembra essere datata? L'ideale sarebbe scegliere una credenza con dei cassettoni sulle parti bassi, nei quali si possono riporre comodamente piatti e pentole. In alternativa si possono usare dei pensili, magari dipingendoli nello stesso colore delle pareti, così da integrarli con il resto dell'arredamento. Nel caso in cui, infine, proprio non si desidera rinunciare alle mensole a giorno, sarebbe bene sceglierle in un materiale facile da pulire come il legno massello o l'acciaio, abbellendole con piante vive, oggetti di design originali oppure accessori di uso comune come taglieri, tazze, spezie, presine e guantoni.