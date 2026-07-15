I 10 oggetti da eliminare in casa secondo l’esperta: “Non conservare le scatole, attenzione ai quadri”

A chi non è mai capitato di accumulare gli oggetti più svariati e di ritrovarsi con la casa invasa da accessori inutili? Fanpage.it ha intervistato Sandra Janouseck, Presidente di APOI – Associazione Professional Organizers Italia: ecco quali sono secondo lei gli oggetti che possono essere tranquillamente eliminare per rendere gli ambienti domestici ordinati e ariosi.

In quanti in casa tendono ad accumulare oggetti in modo spropositato, ritrovandosi con mobili e ambienti pieni di cose che poi nella pratica sono inutili? Capita a tutti di non rendersi davvero conto di mettere in atto un'abitudine tanto sbagliata ma per fortuna è possibile "correre ai ripari". Fanpage.it ha intervistato Sandra Janouseck, Presidente di APOI – Associazione Professional Organizers Italia, l'unica associazione professionale italiana che rappresenta la figura del Professional Organizer: ecco quali sono secondo lei gli oggetti e i mobili da eliminare per rendere la casa più ariosa.

No ai nuovi contenitori

Secondo Sandra Janouseck, l'organizzazione della casa è molto soggettiva, dunque ognuno di noi, avendo diverse esigenze e diverse necessità, considera utili o inutili determinati oggetti. "Tutti abbiamo più cose del necessario, tutti tendiamo ad accumulare senza alcun senso, ma decidere cosa eliminare e cosa tenere è molto soggettivo, tutto dipende dallo stile di vita e dalle esigenze familiari", ha spiegato la Presidente. In tutti i casi, però, si tende ad accumulare spazi per contenere piuttosto che eliminare le cose che non servono. Prima di acquistare una nuova cassettiera o un nuovo armadio, dunque, sarebbe bene capire se quelli che già si posseggono contengono cose e oggetti che vengono davvero utilizzate in modo regolare, altrimenti si rischia solo di riempire gli spazi di arredi superflui.

I 10 oggetti da eliminare in casa

Scatole e buste – Quando facciamo un acquisto, tendiamo a conservare le scatole e le buste vuote, da quelle degli elettrodomestici a quelle dei vestiti. Nella pratica basta tenerne un paio, magari di misure differenti, così da averle disponibili all'occorrenza. Per quanto riguarda le buste, sarebbe bene potare sempre con sé una shopper riutilizzabile di cotone, così da fare anche una scelta ecosostenibili.

Tavoli "classici" – Spesso i tavoli "classici" vengono preferiti a quelli a scomparsa, anche nelle case piccole, e la cosa non fa altro che rendere ancora meno ariosi gli spazi. Un tavolo che può essere allargato o rimpicciolito all'occorrenza, invece, è decisamente più gestibile.

Cassettiere extra – Solitamente le cassettiere extra per conservare gli oggetti accumulati non sono assolutamente necessarie, basta fare un buon decluttering per trovare lo spazio necessario nei mobili che già si posseggono. Spesso, infatti, si cercano nuovi contenitori per contenere cose che di fatto non servono.

Campioncini e miniature – Tra le cose che possono essere eliminate in casa ci sono le miniature dei bagnoschiuma e i campioncini dei profumi o delle creme: di solito abbiamo l'abitudine di portarli a casa e di conservarli, visto che potrebbero servire quando si trascorre una notte fuori. Puntualmente, però, nessuno ricorda di utilizzarli quando succede.

Medicine e cosmetici scaduti – Ogni tanto sarebbe bene fare un controllo delle medicine e dei cosmetici che si conservano in credenza: il più delle volte, infatti, ci si accorge di aver tenuto prodotti che sono vecchi e scaduti (e che hanno occupato solo spazio nei mobili).

Cavi e caricabatterie di dispositivi elettronici – In quanti nei cassetti conservano per ricordo un vecchio telefonino o un vecchio iPad con apposito caricatore? Il più delle volte si tratta di accessori rovinati che andrebbero assolutamente eliminati (anche perché in commercio si possono trovare tranquillamente dei cavi nuovi e funzionanti da poter usare alla necessità).

Libretti di istruzioni – I vecchi libretti di istruzioni, soprattutto di cose che abbiamo già gettato o regalato, possono essere eliminati serenamente dai cassetti. Cosa fare se mai dovessero servire? Basta fare una rapida ricerca sul web, dove al momento è tutto reperibile in modo abbastanza semplice.

Piatti e bicchieri spaiati, apribottiglie e accessori da cucina – In quanti con l'idea del "non si può mai sapere" conservano accessori da cucina, dai contenitori ai piatti spaiati, fino ad arrivare ai doppioni dei mestoli e ai cavatappi di tutti i tipi? La verità è che il più delle volte tutto ciò non serve, soprattutto se si tratta di accessori vecchi e usurati.

Gli oggetti da riparare e i vecchi documenti – Gli oggetti da riparare vanno conservati solo se effettivamente vengono riparati. In alternativa, sono solo ingombranti. Stessa cosa vale per i documenti: bisogna tenere solo quelli che possono tornare davvero utili, come ad esempio le carte relative alla proprietà degli immobili, tutto il resto, dalle multe alle bollette pagate, risulta essere assolutamente superfluo conservarli per sempre.

Vestiti di taglie sbagliate – Tra gli oggetti che tutti accumulano maggiormente non possono che esserci i vestiti. Si conservano per ricordo oppure nella speranza di indossarli quando tornano di moda, addirittura spesso vengono tenuti anche quelli di taglie sbagliate, diventati troppo grandi o troppo piccoli dopo cambiamenti di peso. In quei casi, sarebbe bene gettare tutto, anche perché, nel momento in cui si torna al peso ideale, ci si sente così felici da voler acquistare tutto nuovo.

Come trovare il coraggio di lasciare andare i ricordi

Come fare a trovare il coraggio di gettare tutto ciò che è superfluo? La Presidente Sandra non ha dubbi: bisogna cominciare da piccole categorie e piccoli spazi. "Si può cominciare da un cassetto, da un ripiano della credenza, dai soprammobili, ci si può fare un piccolo programma, però tutto a piccole dosi. Affrontare una selezione è sempre emotivamente e fisicamente pesante, dunque non bisogna strafare, magari provando a fare tutto l'armadio o tutta la casa in un weekend". Per quanto riguarda gli oggetti che si tengono solo per ricordo, anche qui l'ideale sarebbe fare una selezione drastica, conservando solo il necessario, magari al massimo 5-10 oggetti, in una piccola scatola. Tutto il resto può essere fotografato. Stessa cosa vale per i regali che non sono piaciuti: senza alcun senso di colpa, possono essere eliminati dall'appartamento, anche perché potrebbero rivelarsi solo una fonte di disturbo visivo.

Il metodo davvero efficace per tenere in ordine la casa

Cosa dire, invece, dei quadri e degli oggetti appesi ai muri? Secondo Sandra Janouseck, possono rendere la casa meno ariosa, soprattutto quando riempiono ogni centimetro di muro. "Meglio poche opere (che su un muro vuoto vengono valorizzate), piuttosto che un muro strapieno", ha spiegato la Presidente. A suo avviso, inoltre, sarebbe bene lasciare degli spazi vuoti sia negli ambienti della casa che nell'armadio o nei cassetti: dà un'incredibile sensazione di leggerezza. Un metodo davvero efficace per tenere in ordine la casa? Sandra non ha dubbi: dare a ogni oggetto il suo posto, "se decidiamo di tenerlo, dobbiamo rimetterlo dove l'abbiamo trovato dopo averlo utilizzato. La stessa cosa vale per i nuovi acquisti, che vanno presi solo in sostituzione di una cosa che esce e solo se si ha ben presente dove posizionarli".