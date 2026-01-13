stile e Trend
Cos’è il micro-decluttering e perché è il segreto per avere un armadio ordinato senza sforzi

Avete mai sentito parlare di micro-decluttering? Ecco cos’è e per quale motivo è la soluzione ideale per avere un armadio ordinato senza sforzi.
A cura di Valeria Paglionico
Chi non sogna di avere un armadio perfettamente ordinato, così da ritrovare facilmente tutti gli abiti e gli accessori che si desiderano? Solitamente, però, trasformare questo ideale in realtà sembra un'impresa ardua, soprattutto perché lo spazio domestico risulta sempre insufficiente, dunque si fa quel che si può per sfruttare al 100% il guardaroba. La cosa che in pochi sanno è che esiste un metodo super efficace per organizzarsi: si chiama micro-decluttering ed è il segreto per avere scaffali e cassetti super ordinati senza sforzo.

Come fare il micro-decluttering

Avete mai sentito parlare di micro-decluttering? Si tratta di un metodo semplice e veloce per fare ordine nel proprio armadio, a patto che si abbia la pazienza di seguire tutti gli step con una certa regolarità. Tutto quello che bisogna fare è semplicemente suddividere un grande progetto (in questo caso la sistemazione del guardaroba) in compiti più piccoli e gestibili. Nella lista di cose da fare, ad esempio, si può inserire "mettere in ordine i pantaloncini", "fare spazio in quei cassetti", "buttare via i calzini usati". In questo modo, il lavoro viene diviso in piccoli obiettivi e non si prova la fastidiosa sensazione di sopraffazione che ci pervade quando tentiamo di portare a termine il compito tutto in una volta.

Gli effetti del micro-decluttering

Il micro-decluttering è la soluzione ideale per coloro che non hanno mai abbastanza tempo da dedicare alle faccende domestiche. Per farlo, infatti, non occorre un intero weekend ma una sola ora della giornata, magari alternando l'attività ad altri impegni come la cucina o la cura della propria bellezza. A lungo andare i risultati sono evidenti non solo in fatto di ordine ma anche in fatto di umore: avere un guardaroba ordinato può avere un impatto sostanziale sulla normale quotidianità, come se non si fosse più circondati dal caos. In quanti proveranno a farlo, inserendo un piccolo step di micro-decluttering nella propria routine quotidiana?

