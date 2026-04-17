In Corea sono i giorni del Miracolo di Jindo: il mare si apre e rivela un sentiero percorribile a piedi

Miracolo di Jindo

Camminare sulle acque non si può, non per noi comuni mortali, ma in casi eccezionali ci è permesso camminare tra le acque. Si tratta di un fenomeno che accade in Corea del Sud a cadenza annuale, noto a tutti come Miracolo di Jindo. Quelli che circolano in rete non sono fotomontaggi, non è merito dell'Intelligenza Artificiale: è realtà. Il fenomeno naturale in questione fa sì che il mare si apra lasciando spazio a una lingua di terra lunga circa 2,8 chilometri, che collega l'isola principale di Jindo (la terza per grandezza del Paese) al vicino isolotto di Modo. Questa sorta di ponte è largo tra i 10 e i 40 metri e riaffiora solo per poco tempo: resta attraversabile solo per un'ora.

Miracolo? No, non davvero, benché sia chiamato così. Di base c'è una spiegazione scientifica, attorno a cui le persone del posto hanno però creato tutto un panorama folkloristico e spirituale. Difatti, l'isola richiama numerosi turisti ogni anno, desiderosi di assistere al fenomeno, di partecipare alle celebrazioni che vengono organizzate in concomitanza del famigerato Miracolo. Il periodo fatidico è tra marzo e giugno, quando si verificano le maree più intense.

Sono proprio loro a far sì che l'oceano si ritiri scoprendo il lembo di terra sabbioso, un corridoio che riaffiora dagli abissi e che di fatto va a separare le acque. Insomma, dipende tutto dall'interazione tra le forze gravitazionali del Sole e della Luna; il il fondale marino infine presenta caratteristiche di sedimentazione ottimali, capaci di far emergere il sentiero quando il livello dell'acqua si abbassa. L'effetto alla vista è notevole e ovviamente, ha dei rimandi storici importanti: impossibile non pensare all'episodio di Mosè nel Mar Rosso. Anche per questo il fenomeno è vissuto con grande intensità, con un misto di fede e devozione.

Turisti che attraversano la Sea Road rivelata dalla bassa marea

Attorno al Miracolo ruotano anche delle leggende popolari. Si narra che in un tempo lontano, gli abitanti dell'isola furono costretti a scappare verso la piccola isola di Modo a causa di un'invasione di tigri pericolose. Una donna, però, durante il viaggio rimase indietro e perse di vista la sua famiglia, per questo cominciò a pregare il Dio del mare affinché le permettesse di raggiungere i suoi cari, in qualche modo. Impietosito, Lui aprì le acqua e le consentì di camminare fino a Modo, per poi sommergere di nuovo tutto. Difatti il monumento più famoso del posto, una sorta di icona, è proprio la statua dedicata a nonna Bbyong, posizionata sulla spiaggia di Gagye. È simbolo di speranza e fede.

Per celebrare degnamente il Miracolo viene organizzato ogni anno il Jindo Sea Parting Festival. Proprio oggi, 17 aprile 2026, comincia la 46esima edizione che andrà avanti fino al 20 aprile 2026. Uno dei momenti clou è la Sea Road Walking Experience, quando migliaia di persone camminano insieme lungo il sentiero temporaneo tra le isole. Le persone del posto solitamente indossano abiti tradizionali. Quotidianamente vengono organizzate anche parate, fiaccolate, spettacoli di danza, concerti, in un clima di grande convivialità.