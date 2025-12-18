Le perle più belle del mondo vengono dal Giappone, storia e origine di una tradizione che ha più di 200 anni

Nella prefettura di Mie, nella regione di Ise‑Shima sulla costa del Giappone centrale, il mare non è soltanto un paesaggio mozzafiato ma l’origine di uno dei simboli più celebri della preziosità naturale: le perle coltivate. Qui, tra baie protette e acque calme, ha avuto inizio una tradizione artigianale che ha trasformato la semplice conchiglia in un’icona globale della bellezza e dell’eleganza. Le perle di Mie non sono soltanto un prodotto locale, ma rappresentano un ponte tra natura e creazione artistica, un racconto di innovazione, tradizione e fascino che continua ad attrarre visitatori e intenditori da tutto il mondo.

Dei cercatori di perle a Toba, nella prefettura di Mie, Giappone

La storia delle perle coltivate, perché quelle di Mie sono considerate le più belle del Giappone (e non solo)

La storia delle perle di Mie è indissolubilmente legata a un uomo e al suo luogo di nascita. Kokichi Mikimoto, nato a Toba nel 1858, è il pioniere che all’inizio del Novecento trasformò per sempre l’industria delle perle. Fu infatti il primo a coltivare perle perfettamente sferiche nel mondo, superando anni di tentativi e fallimenti fino al successo del 1905. La forma perfetta, la lucentezza morbida e la qualità consistente delle perle Akoya, la varietà tipica dell’area giapponese, sono il risultato di decenni di perfezionamento tecnico e della combinazione unica di fattori ambientali offerti dalle acque protette e ricche di nutrienti della baia di Ago e di Ise‑Shima. Oggi queste perle sono considerate tra le più belle e pregiate al mondo, non solo per le loro caratteristiche estetiche, ma anche per la storia di determinazione e innovazione che le accompagna.

Una famiglia di coltivatori di perle al lavoro nel loro laboratorio, Mie, Giappone

La tradizione artigiana che vive ancora oggi

Anche se le tecniche moderne di coltivazione delle perle si sono diffuse in molte aree oceaniche, Mie resta un centro insostituibile di produzione e maestria artigianale e per questo uno dei luoghi più autentici del Giappone. Qui l’eredità di Mikimoto si fonde con l’esperienza di generazioni di artigiani e coltivatori, che curano con attenzione meticolosa ogni fase della coltivazione: dall’impianto delle ostriche in mare alla raccolta dopo circa due anni, passando per la selezione rigorosa di colore, forma e lucentezza.

Leggi anche Esplorare la Norvegia meno conosciuta, le mete più originali scelte da Fanpage

Un’artigiana di perle a Shima, nella baia d’Ago, Mie, Giappone

Nei laboratori locali e nelle fattorie di perle i visitatori possono assistere alla lavorazione tradizionale e ad attività esperienziali come la raccolta e la creazione di gioielli personalizzati, apprendendo di persona la delicatezza e la precisione richieste per ottenere prodotti di altissima qualità. Questo profondo legame tra il territorio, il mare e il lavoro umano è alla base della fama duratura di Mie nel mondo delle perle, che continua ancora oggi.

Le perle di Mie, Giappone

Mie, un gioiello autentico che va oltre alle perle

La bellezza delle perle di Mie è solo una delle ragioni per visitare questa regione ricca di storia e natura. A Toba, il Mikimoto Pearl Island Museum offre una visione completa sulla vita di Mikimoto e sul processo di coltivazione delle perle, con esposizioni, dimostrazioni e perfino performance delle storiche ama, le leggendari donne‑sub che un tempo raccoglievano ostriche perlifere.

Meoto Iwa, Mie, Giappone

Nelle vicinanze, il Toba Sea‑Folk Museum racconta la cultura marittima locale e la relazione millenaria tra le comunità costiere e l’oceano. A pochi chilometri, il santuario Futami Okitama e le iconiche Meoto Iwa, le rocce sposate simbolo di unione e armonia, offrono scorci indimenticabili sulla costa. Non lontano, Ise Jingu, uno dei complessi shintoisti più sacri del Giappone, invita i visitatori a un’esperienza spirituale tra foreste e torii antichi, completando un viaggio in grado di unire natura, cultura e tradizione in un quadro davvero unico.